Assine
overlay
Início Economia

Com passaporte suspenso em ação trabalhista, dono da Polishop apela ao STF

Fundador e presidente da Polishop, em recuperação judicial, João Appolinário teve passaporte suspenso pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
21/01/2026 06:04

compartilhe

SIGA
x
Com passaporte suspenso em ação trabalhista, dono da Polishop apela ao STF
Com passaporte suspenso em ação trabalhista, dono da Polishop apela ao STF crédito: Platobr Economia

Com o passaporte suspenso no âmbito de uma ação trabalhista, o empresário João Appolinário, fundador e dono da Polishop, acionou o STF para tentar reverter a medida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão sobre o passaporte do empresário foi tomada em setembro, pela 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no contexto de uma ação movida contra a Polishop, que está em recuperação judicial.

Appolinário foi incluído como alvo da execução desse processo trabalhista depois que a mesma Vara decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Nesse tipo de situação, os sócios de uma companhia passam a responder pelas dívidas.

A suspensão do passaporte foi determinada pela Justiça do Trabalho após serem esgotadas tentativas de localização de bens para penhora.

Ao Supremo, os advogados de Appolinário alegaram que a medida afrontou direitos fundamentais do empresário e descumpriu precedentes do STF sobre o assunto.

A defesa citou que, na próxima semana, João Appolinário tem marcada uma viagem a trabalho a Miami, onde pretende participar de uma feira internacional da indústria de beleza. A suspensão do passaporte dele, argumentaram os advogados, prejudica suas atividades empresariais e põe em risco a capacidade de a Polishop atrair investimentos e pagar dívidas.

“Suspender o passaporte do Reclamante, além de não gerar efeito prático algum para a quitação da execução, ainda obstará a obtenção de novos recursos financeiros e negócios que tem total potencial de recuperar as finanças da empresa recuperanda e, com isso, pagar os seus credores o quanto antes”, alegou o pedido ao STF.

Além da revogação da decisão que lhe suspendeu o passaporte, João Appolinário quer que o Supremo casse a decisão da Justiça do Trabalho que instaurou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Polishop e anule todos os atos decorrentes dela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação no STF não havia sido distribuída a um dos ministros do STF até a publicação deste texto.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay