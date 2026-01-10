O novo eletrodoméstico que faz tudo sozinho

Uma mudança silenciosa está acontecendo nas cozinhas: em vez de acumular aparelhos, muita gente está trocando dois ou três por um só. O motivo é simples: rotina corrida, bancada disputada e a vontade de comer bem sem virar refém de "modo improviso". Nesse cenário, um equipamento vem ganhando força em 2026 por prometer aquecer, assar, dourar e até entregar crocância com menos bagunça.

O micro-ondas multifuncional parece, por fora, um forno compacto de bancada, mas a ideia é diferente do micro-ondas tradicional. Ele combina tecnologias para fazer mais do que esquentar: dá para finalizar pratos com cor, textura e aquele "resultado de forno" que o micro-ondas comum quase nunca entrega.

Por isso ele virou o queridinho de quem quer simplificar. Em casas menores, a economia de espaço vira argumento forte. Em famílias que cozinham de verdade, o ponto é outro: transformar sobras em refeição de verdade, sem aquela sensação de comida murcha ou molhada.

O micro-ondas multifuncional une a agilidade do micro-ondas comum com as funcionalidades do forno tradicional

O que ele faz que o micro-ondas comum não consegue

O micro-ondas tradicional continua útil para descongelar e aquecer rápido, mas costuma "pecar" na textura. Já o multifuncional trabalha com mais ferramentas, então ele não só esquenta: ele cozinha com mais controle, principalmente em pratos que precisam de calor uniforme e finalização.

Antes de comprar no impulso, ajuda pensar no que você realmente faria com ele no dia a dia. Para isso, olhe para os usos mais comuns que fazem sentido em uma cozinha real:

Aquecer sobras com acabamento mais seco e agradável, sem virar vapor em excesso.

Assar porções menores como um forno de bancada, sem ligar um forno grande à toa.

Dourar e gratinar pratos com mais praticidade e menos tempo de espera.

Usar programas automáticos para reduzir erro, principalmente em dias corridos.

Manter a rotina mais simples com limpeza fácil, graças a bandejas e acessórios removíveis.

Como grill e convecção mudam sabor e resultado

O pulo do gato está em dois modos que mudam o jogo. O grill serve para dourar e criar uma camada mais bonita por cima, ótimo para gratinar, finalizar carnes e dar cor em pratos que no micro-ondas comum ficariam pálidos.

Já a convecção usa circulação de ar quente para cozinhar de forma mais uniforme, o que ajuda em massas, pães, legumes e assados menores. No fim, o alimento tende a ficar com menos "surpresa" no meio: mais por igual, mais previsível e com resultado mais próximo do forno tradicional.

A Ju Nunes mostra, em seu canal do TikTok, algumas funções do micro-ondas multifuncional:

A função tipo airfryer entrega crocância mesmo?

Em muitos modelos, a função airfryer usa circulação intensa de ar quente para secar a superfície e criar aquela sensação de "casquinha", com pouco ou nenhum óleo. A diferença é que, ao estar dentro do mesmo aparelho, você pode combinar modos: por exemplo, começar com ar circulante e terminar com grill para ganhar cor.

O que mais agrada aqui é o equilíbrio entre tempo e textura. Quando o aparelho acerta o fluxo de ar e a potência, dá para chegar em textura crocante com menos esforço, especialmente em porções menores e alimentos que pedem finalização rápida.

Como escolher o modelo certo para sua rotina

Para decidir com segurança, pense no tamanho interno e no que você cozinha de verdade, não no que você imagina cozinhar. Se a sua rotina é aquecer e finalizar pratos, um modelo médio já resolve. Se você quer assar com frequência, vale priorizar cavidade maior e acessórios que façam sentido.

Também observe a eficiência energética e o quanto o aparelho simplifica sua bancada. O melhor multifuncional não é o que tem mais funções no papel, e sim o que você vai usar com prazer, sem virar mais um item bonito parado na cozinha.