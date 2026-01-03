Cota parlamentar banca R$ 39 milhões em locação de veículos em 2025

Deputados federais gastaram R$ 39.011.562,08, em 2025, com locação ou fretamento de veículos automotores, segundo levantamento da coluna a partir de dados da Câmara dos Deputados. A despesa foi custeada com recursos da cota parlamentar e inclui gastos de gabinetes e lideranças partidárias.

Parte relevante do montante ficou concentrada em poucos fornecedores. Cinco empresas responderam por R$ 7.480.261,72 do total. A Pantanal Veículos Ltda lidera a lista, com R$ 2.910.776, seguida por Suprema Mobilidade Ltda (R$ 1.328.329), HPE Automotores do Brasil Ltda (R$ 1.327.868), Via Locadora de Automóveis Ltda (R$ 930.015) e Novacar Locadora de Veículos Ltda (R$ 853.143). Os demais valores estão distribuídos entre outras locadoras.

Além da locação de veículos, os gastos com combustíveis e lubrificantes pagos com recursos públicos somaram R$ 21.613.878,13 em 2025.

A rubrica de locação ou fretamento de veículos automotores cobre despesas com aluguel de automóveis utilizados no exercício do mandato, incluindo deslocamentos oficiais e atividades parlamentares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa rubrica integra a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, verba destinada a custear despesas do mandato. O valor mensal varia conforme o estado de origem do parlamentar, sobretudo em razão dos custos com passagens aéreas. Parte das despesas é paga diretamente pela Câmara, enquanto outras são reembolsadas, o que pode resultar em meses com gastos acima do teto mensal, devido ao acúmulo de valores não utilizados.