Assine
overlay
Início Economia

Cota parlamentar banca R$ 39 milhões em locação de veículos em 2025

Cinco empresas concentraram R$ 7,4 milhões nas despesas da cota parlamentar; combustível consumiu outros R$ 21,6 milhões

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
03/01/2026 06:07

compartilhe

SIGA
x
Cota parlamentar banca R$ 39 milhões em locação de veículos em 2025
Cota parlamentar banca R$ 39 milhões em locação de veículos em 2025 crédito: Platobr Economia

Deputados federais gastaram R$ 39.011.562,08, em 2025, com locação ou fretamento de veículos automotores, segundo levantamento da coluna a partir de dados da Câmara dos Deputados. A despesa foi custeada com recursos da cota parlamentar e inclui gastos de gabinetes e lideranças partidárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Parte relevante do montante ficou concentrada em poucos fornecedores. Cinco empresas responderam por R$ 7.480.261,72 do total. A Pantanal Veículos Ltda lidera a lista, com R$ 2.910.776, seguida por Suprema Mobilidade Ltda (R$ 1.328.329), HPE Automotores do Brasil Ltda (R$ 1.327.868), Via Locadora de Automóveis Ltda (R$ 930.015) e Novacar Locadora de Veículos Ltda (R$ 853.143). Os demais valores estão distribuídos entre outras locadoras.

Além da locação de veículos, os gastos com combustíveis e lubrificantes pagos com recursos públicos somaram R$ 21.613.878,13 em 2025.

A rubrica de locação ou fretamento de veículos automotores cobre despesas com aluguel de automóveis utilizados no exercício do mandato, incluindo deslocamentos oficiais e atividades parlamentares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa rubrica integra a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, verba destinada a custear despesas do mandato. O valor mensal varia conforme o estado de origem do parlamentar, sobretudo em razão dos custos com passagens aéreas. Parte das despesas é paga diretamente pela Câmara, enquanto outras são reembolsadas, o que pode resultar em meses com gastos acima do teto mensal, devido ao acúmulo de valores não utilizados.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay