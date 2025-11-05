Assine
overlay
Início Economia
COMPRA DAS PARTICIPAÇÕES REMANESCENTES

Ternium amplia controle na Usiminas e compra fatia da Nippon Steel

Grupo pagará US$ 315,2 milhões para elevar sua fatia no bloco de controle da siderúrgica de 51,5% para 83,1%; negócio depende de aval antitruste

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/11/2025 10:41

compartilhe

SIGA
x
A retomada do alto-forno 3 em novembro permitiu à siderúrgica abafar, em dezembro, o alto-forno 1
Ternium amplia controle na Usiminas e compra fatia da Nippon Steel crédito: Usiminas/Divulgação

A Ternium anunciou, nesta quarta-feira (5/11), que comprará as participações remanescentes da Nippon Steel Corporation e da Mitsubishi Corporation no grupo de controle da Usiminas. Pela operação, a Ternium pagará US$ 315,2 milhões por 153,1 milhões de ações ordinárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O negócio, que será financiado com recursos próprios, ainda precisa de aprovação das autoridades antitruste do Brasil.

O preço por ação foi fixado em US$ 2,06. Este valor estava previsto no novo acordo de acionistas da siderúrgica, assinado em julho de 2023. 

Leia Mais

Com a aquisição, a participação direta da Ternium no grupo de controle da Usiminas aumentará de 51,5% para 83,1%.

O grupo de controle detém a maioria dos direitos de voto da Usiminas. Após a conclusão do negócio, o chamado grupo T/T (formado pela Ternium, Ternium Argentina e Confab, ligada à Tenaris) passará a deter 92,9% de participação total nesse bloco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Previdência Usiminas, fundo de pensão dos empregados, continuará com os 7,1% restantes.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay