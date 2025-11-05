Ternium amplia controle na Usiminas e compra fatia da Nippon Steel
Grupo pagará US$ 315,2 milhões para elevar sua fatia no bloco de controle da siderúrgica de 51,5% para 83,1%; negócio depende de aval antitruste
A Ternium anunciou, nesta quarta-feira (5/11), que comprará as participações remanescentes da Nippon Steel Corporation e da Mitsubishi Corporation no grupo de controle da Usiminas. Pela operação, a Ternium pagará US$ 315,2 milhões por 153,1 milhões de ações ordinárias.
O negócio, que será financiado com recursos próprios, ainda precisa de aprovação das autoridades antitruste do Brasil.
O preço por ação foi fixado em US$ 2,06. Este valor estava previsto no novo acordo de acionistas da siderúrgica, assinado em julho de 2023.
Com a aquisição, a participação direta da Ternium no grupo de controle da Usiminas aumentará de 51,5% para 83,1%.
O grupo de controle detém a maioria dos direitos de voto da Usiminas. Após a conclusão do negócio, o chamado grupo T/T (formado pela Ternium, Ternium Argentina e Confab, ligada à Tenaris) passará a deter 92,9% de participação total nesse bloco.
A Previdência Usiminas, fundo de pensão dos empregados, continuará com os 7,1% restantes.