Como começar a investir ainda em 2025 com apenas 50 reais por mês

A ideia de que é preciso ter muito dinheiro para investir ficou no passado. Com apenas 50 reais por mês, é possível dar os primeiros passos para fazer seu dinheiro render mais que a poupança.

Aplicações seguras e acessíveis, como o Tesouro Direto e os CDBs, permitem que qualquer pessoa comece a construir uma reserva financeira com valores baixos.

O mais importante é entender que o hábito de poupar e investir mensalmente supera o valor inicial aplicado. Começar com pouco é o primeiro passo para criar disciplina financeira, um comportamento que trará resultados significativos no longo prazo. O segredo está na constância e na escolha de produtos adequados para iniciantes.

Onde investir 50 reais por mês

Para quem busca segurança e simplicidade, duas opções se destacam no cenário atual de investimentos de renda fixa. Ambas são ideais para montar uma reserva de emergência ou para quem nunca investiu antes.

Tesouro Direto

Investir no Tesouro Direto significa emprestar dinheiro para o governo federal. Por isso, é considerado o investimento mais seguro do país. O Tesouro Selic é o título mais recomendado para iniciantes, pois seu rendimento acompanha a taxa básica de juros e possui liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. O investimento mínimo corresponde a 1% do valor do título e é possível encontrar opções para investir com até R$ 2.

CDBs (Certificados de Depósito Bancário)

Os CDBs são títulos emitidos por bancos para captar recursos. Na prática, você empresta dinheiro ao banco em troca de uma remuneração. A grande vantagem é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira em caso de quebra da instituição. Muitos bancos digitais e corretoras oferecem CDBs com liquidez diária e aplicação mínima acessível, com rendimento a partir de 100% do CDI — uma taxa de referência que acompanha de perto a taxa Selic.

Como começar de forma prática

O processo para começar a investir é mais simples do que parece e pode ser feito totalmente pelo celular. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores ou em um banco digital que não cobre taxas de manutenção ou de investimento em renda fixa.



Após abrir a conta, basta transferir os 50 reais por Pix ou TED. Em seguida, acesse a área de investimentos da plataforma, escolha a opção desejada, como Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, e confirme a aplicação. Manter a frequência mensal é o que fará a diferença, transformando um pequeno valor em um montante relevante com o passar do tempo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.