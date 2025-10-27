Assine
Queda do preço da gasolina chegou na bomba? Confira pesquisa com 186 postos

Levantamento do site Mercado Mineiro aponta que maioria das distribuidoras não repassou desconto total para o consumidor final

Alessandra Mello
27/10/2025 11:23

Confira preço da gasolina em 186 postos de BH e região
Confira preço da gasolina em 186 postos de Belo Horizonte e região crédito: Divulgação

Os postos de gasolina não repassaram para o consumidor o desconto relativo à queda do preço da gasolina anunciada semana passada pela Petrobras. A estatal brasileira de petróleo reduziu em 4,9% o preço do combustível para as distribuidoras, que poderia representar uma queda do preço para a consumidor final.

Pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro, de pesquisa de preços, aponta que o valor médio por litro, que era de R$ 6,30, em setembro, caiu para R$ 5,93, uma redução de apenas 1,18%, aquém do abatimento nos preços anunciados pela Petrobras. 

O levantamento foi feito entre os dias 23 a 26 de outubro de 2025 a partir da consulta dos preços em 186 postos de combustível de Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

Para a gasolina comum, os preços oscilaram entre R$ 5,55 e R$ 6,78, refletindo uma diferença expressiva de quase 22% entre os postos. Em comparação com o preço médio anterior registrado em 12 de setembro de 2025 (R$ 6,30), houve um queda de 5,88% (R$ 0,37). No caso do etanol, a variação entre o menor preço é de R$ 3,94 e o maior de R$ 4,99 chegou a 26,65%. 

O preço médio do combustível caiu de R$ 4,48 para R$ 4,25 atualmente, uma redução de 5,08%. Para o diesel S10, o levantamento revelou preços entre R$ 5,57 e R$ 6,59, com uma variação de 18,31%. O preço médio do diesel continuou a R$ 6,02.

Os consumidores podem acompanhar a pesquisa completa no site mercadomineiro.com.br.

