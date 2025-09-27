Assine
overlay
Início Economia
Bandeira tarifária

Conta de luz terá bandeira vermelha patamar 1 em outubro

Contas de energia terão cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora

Publicidade
Carregando...
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
Repórter
27/09/2025 15:30

compartilhe

Siga no
x
Com a mudança as contas de energia terão cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Com a mudança as contas de energia terão cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (26/9), que a bandeira tarifária de outubro será vermelha patamar 1. Com isso, as contas de energia terão cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a agência, o volume de chuvas segue abaixo da média, o que reduz o nível dos reservatórios e prejudica a geração de energia nas hidrelétricas. Para garantir o abastecimento, será necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo de produção mais alto — motivo para a aplicação da bandeira vermelha. Nos meses anteriores, estava em vigor a bandeira vermelha patamar 2.

Leia Mais

A Aneel destacou que fontes renováveis, como a solar, ainda são intermitentes e não fornecem energia durante todo o dia. Por isso, o uso de termelétricas se torna essencial para suprir a demanda, especialmente nos horários de pico.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa aos consumidores o custo real da geração de energia no país. A cor da bandeira — verde, amarela ou vermelha — reflete as condições de produção: quando a energia fica mais cara, como no caso do uso de termelétricas, a bandeira sobe de nível.

O verão em certos lugares do Brasil tem sido cada vez mais punitivo, com temperaturas acima dos 40ºC e sensação térmica maior ainda. Um calor insuportável. E quem liga o ar-condicionado paga caro na conta de luz. -Fernando Frazão/Agência Brasil
O verão em certos lugares do Brasil tem sido cada vez mais punitivo, com temperaturas acima dos 40ºC e sensação térmica maior ainda. Um calor insuportável. E quem liga o ar-condicionado paga caro na conta de luz. Fernando Frazão/Agência Brasil
Para amenizar o calorão sem gastar muito com ar-condicionado, alguns países como a Arábia Saudita têm implementado técnicas modernas e sustentáveis para manter as casas frescas. -wikimedia commons Meshari Alawfi
Para amenizar o calorão sem gastar muito com ar-condicionado, alguns países como a Arábia Saudita têm implementado técnicas modernas e sustentáveis para manter as casas frescas. wikimedia commons Meshari Alawfi
Em determinadas regiões desérticas da Arábia Saudita, os termômetros podem atingir mais de 45ºC. Confira 3 truques populares no país asiático para diminuir o calor.-wikimedia commons/ Heritage Commission
Em determinadas regiões desérticas da Arábia Saudita, os termômetros podem atingir mais de 45ºC. Confira 3 truques populares no país asiático para diminuir o calor. wikimedia commons/ Heritage Commission
Pintura refletiva: tetos e fachadas recebem tintas térmicas que refletem a luz solar, diminuindo a transferência de calor para o interior.-freepik/alexeyzhilkin
Pintura refletiva: tetos e fachadas recebem tintas térmicas que refletem a luz solar, diminuindo a transferência de calor para o interior. freepik/alexeyzhilkin
Painéis solares com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto.-Albert Bridge/Wikimedia Commons
Painéis solares com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto. Albert Bridge/Wikimedia Commons
Fachadas ventiladas: estruturas com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções isolam naturalmente o calor e têm se tornado uma tendência.-domínio público
Fachadas ventiladas: estruturas com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções isolam naturalmente o calor e têm se tornado uma tendência. domínio público
Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz. -Freepik
Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz. Freepik
Um vídeo que fez sucesso no YouTube em 2023 mostra como criar um
Um vídeo que fez sucesso no YouTube em 2023 mostra como criar um "ar-condicionado" caseiro usando uma caixa de isopor. reprodução internet
No tutorial, um homem usa uma caixa de isopor como a base dessa solução improvisada, mas também menciona que um pote ou balde com tampa pode ser utilizado. -reprodução youtube
No tutorial, um homem usa uma caixa de isopor como a base dessa solução improvisada, mas também menciona que um pote ou balde com tampa pode ser utilizado. reprodução youtube
Para criar o
Para criar o "ar-condicionado" caseiro, você precisará de uma caneta marcadora, um estilete, um mini ventilador portátil e dois pequenos pedaços de cano. reprodução youtube
Comece marcando o tamanho dos canos na lateral da caixa. Depois, use o estilete para cortar e encaixe os itens nos buracos correspondentes.-reprodução youtube
Comece marcando o tamanho dos canos na lateral da caixa. Depois, use o estilete para cortar e encaixe os itens nos buracos correspondentes. reprodução youtube
Depois, basta repetir o procedimento na parte superior da caixa de isopor, mas agora para inserir o miniventilador.-reprodução youtube
Depois, basta repetir o procedimento na parte superior da caixa de isopor, mas agora para inserir o miniventilador. reprodução youtube
Para finalizar, coloque gelo dentro do
Para finalizar, coloque gelo dentro do "ar-condicionado" caseiro para criar uma sensação de frescor no ambiente. Veja agora outras dicas caseiras para aliviar o calor dentro de casa! montagem / reprodução youtube
Hidratação: Beber muita água nesses períodos mais secos é essencial para se manter hidratado, seja ela gelada ou não. Isso porque, segundo especialistas, o próprio corpo aquece o líquido que é ingerido.-engin akyurt Unsplash
Hidratação: Beber muita água nesses períodos mais secos é essencial para se manter hidratado, seja ela gelada ou não. Isso porque, segundo especialistas, o próprio corpo aquece o líquido que é ingerido. engin akyurt Unsplash
Pano frio no corpo: Aplique um pano frio ou bolsas de gelo nos pulsos ou ao redor do pescoço para esfriar a temperatura do corpo. -freepik stockking
Pano frio no corpo: Aplique um pano frio ou bolsas de gelo nos pulsos ou ao redor do pescoço para esfriar a temperatura do corpo. freepik stockking
Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar. -Youtube/ Stardust Vibes - Relaxing Sounds
Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar. Youtube/ Stardust Vibes - Relaxing Sounds
Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro.-Juan Emilio López Gallardo por Pixabay
Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro. Juan Emilio López Gallardo por Pixabay
Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente.-reprodução youtube
Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente. reprodução youtube
Feche cortinas: Segundo especialistas, o ideal é fechar cortinas ou persianas para impedir que o sol entre diretamente e esquente o interior.-freepik marymarkevich
Feche cortinas: Segundo especialistas, o ideal é fechar cortinas ou persianas para impedir que o sol entre diretamente e esquente o interior. freepik marymarkevich
Outra opção é colocar cortinas que bloqueiam a luz para isolar o ambiente e diminuir os aumentos de temperatura ao longo do dia.-Logan Cameron Unsplash
Outra opção é colocar cortinas que bloqueiam a luz para isolar o ambiente e diminuir os aumentos de temperatura ao longo do dia. Logan Cameron Unsplash
Feche portas: Se uma sala sem janelas ou ventilação não estiver sendo usada, feche a porta para restringir o ar fresco às partes da casa onde as pessoas estão presentes.-freepik pvproductions
Feche portas: Se uma sala sem janelas ou ventilação não estiver sendo usada, feche a porta para restringir o ar fresco às partes da casa onde as pessoas estão presentes. freepik pvproductions

Esse mecanismo permite que o consumidor acompanhe, em tempo real, as variações de custo e possa ajustar o consumo para evitar surpresas na conta. Antes da criação das bandeiras, esses repasses só apareciam nos reajustes anuais, sem um sinal imediato para estimular a economia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Aneel reforça a importância do uso consciente da energia elétrica, que ajuda a preservar recursos naturais e a manter a sustentabilidade do setor.

Tópicos relacionados:

bandeira-vermelha conta conta-de-luz luz outubro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay