Toyota suspende operações no país após danos de chuva em São Paulo

A Toyota suspendeu a produção em suas unidades no Brasil por causa de uma forte tempestade na última segunda-feira (22/9) que provocou danos na planta de Porto Feliz (SP), onde são produzidos os motores da marca de veículos.

Em razão dos danos na unidade de Porto Feliz, as fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, também localizadas no estado, interromperam as atividades.

???? Toyota factory in São Paulo state, Brazil, destroyed by a violent storm today..pic.twitter.com/KbatNvTGC2 — Volcaholic ???? (@volcaholic1) September 22, 2025

"Em uma primeira análise, a retomada da planta de motores deverá levar meses e, considerando essa situação, a empresa está buscando alternativas de fornecimento de motores junto a unidades da Toyota em outros países, com o objetivo de retomar a produção de veículos nas plantas de Sorocaba (SP) e Indaiatuba (SP)", disse a montadora, em nota.

Com a suspensão, a empresa afirmou que está em tratativas com os trabalhadores. A proposta é a suspensão temporária do contrato de trabalho (layoff). Nesses casos, o trabalhador fica sem receber o salário integral, mas mantém o vínculo empregatício.

No dia 10/07, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto que inclui o programa Carro Sustentável, que zera até o fim de 2026 as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para carros compactos com alta eficiência energética-ambiental fabricados no Brasil. Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons O benefício vale para veículos nacionais fabricados com mais de 80% de materiais recicláveis e que emitam menos de 83g de CO2 por km rodado. Divulgação Hyundai Dias depois, as fabricantes Fiat, Renault, Volkswagen e Hyundai divulgaram os novos preços de veículos que se adequam ao programa - além daqueles que compõem o “IPI Verde”. Confira os valores a seguir! Divulgação Renault Fiat Mobi Like, da linha Fiat Mobi - Preço atual após o decreto: R$ 67.990 - Desconto: R$ 13 mil. Divulgação Fiat Mobi Trekking, da linha Fiat Mobi - Preço atual após o decreto: R$ 73.290 - Desconto: R$ 9.700. - Divulgação Fiat Argo Drive 1.0 MT - Preço atual após o decreto: R$ 86.990 - Desconto: R$ 8 mil. - Divulgação Hyundai: no caso da fabricante sul-coreana, os descontos foram aplicados nas versões mais simples do HB20 e do sedan HB20S. Divulgação HB20 Comfort, da Hyundai - Preço atual após o decreto: R$ 83.990 - Desconto: R$ 11.800. Divulgação HB20 Limited, da Hyundai - Preço atual após o decreto: R$ 87.990 - Desconto: R$ 12 mil. Divulgação HB20S Comfort, da Hyundai - Preço atual após o decreto: R$ 93.990 - Desconto: R$ 9.020. Divulgação HB20S Limited, da Hyundai - Preço atual após o decreto: R$ 99.490 - Desconto: R$ 7 mil. Divulgação Renault: a fabricante francesa tem toda a linha Kwid compatível com o programa e os descontos superaram até mesmo o valor relativo ao IPI zero. Divulgação Kwid Zen, da Renault - Preço atual após o decreto: R$ 67.290 - Desconto: R$ 13.400. - Divulgação Kwid Intense, da Renault - Preço atual após o decreto: R$ 71.290 - Desconto: R$ 12.600. Divulgação Kwid Iconic, da Renault - Preço atual após o decreto: R$ 75.690 - Desconto: R$ 11.700. Divulgação Kwid Outsider, da Renault - Preço atual após o decreto: R$ 75.690 - Desconto de R$ 11.700. Divulgação Volkswagen: A fabricante alemã divulgou novos preços de versões do Polo que se enquadram na isenção do IPI e também de alguns que não estão nesse pacote, como o Saveiro Robust. Por outro lado, a empresa não incluiu o Tera, ainda que o modelo básico se enquadre no programa. Divulgação Polo Highline, da Volkswagen - PreÃ§o atual apÃ³s o decreto: R$ 120.240 - Desconto: R$ 11.410. DivulgaÃ§Ã£o Virtus Highline, da Volkswagen: Preço atual após o decreto: R$ 144.080 - Desconto: R$ 11.410. Divulgação T-Cross 200 TSI, da Volkswagen - Preço atual após o decreto: R$ 144.854 - Desconto: R$ 10.136. Divulgação Nivus Highline, da Volkswagen - Preço atual após o decreto: R$ 146.490 - Desconto: R$ 16.800. Divulgação Polo Track/Robust, da Volkswagen - Preço atual após o decreto: R$ 87.845 - Desconto: R$ 7.945. - Divulgação Saveiro Robust CS, de cabine simples, da Volkswagen - Preço atual após o decreto: R$ 88.687 - Desconto de R$ 20.803. Divulgação Voltar Próximo

Assembleia

Os trabalhadores da fábrica de Sorocaba (SP) vão decidir, em assembleia virtual da categoria, a partir desta sexta-feira (25), se vão aceitar a proposta de layoff proposto pela empresa. Os funcionários terão até o dia 28 para deliberar sobre a proposta.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva disse, em nota, que a empresa assumiu o compromisso de manter os empregos de todos os trabalhadores de Porto Feliz, inclusive com a garantia dos benefícios já negociados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Questionada sobre a proposta oferecida, a Toyota respondeu que "as propostas serão apresentadas a partir de hoje, para votação nos próximos dias e, assim que aprovadas, serão aplicadas de forma emergencial".