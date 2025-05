Fiat e Peugeot anunciam recall de 21,5 mil carros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiat e a Peugeot, marcas da Stellantis, anunciaram um recall de diversos modelos de carros no Brasil. Os veículos apresentam um defeito de infiltração de água, que pode gerar o desligamento do motor com o veículo em movimento.



Segundo a Stellantis, ao todo, 21,5 mil veículos foram afetados pelo problema e precisam substituir a central de gerenciamento do motor (ECM), peça com defeito. Desse total, pouco mais de 21 mil são da Fiat e 449 da Peugeot.



A falha pode potencializar a ocorrência de acidentes com danos materiais, danos físicos ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e terceiros, diz a empresa.



O problema impacta os modelos Fiat Mobi, Fiorino, Nova Strada, Cronos e Argo fabricados em 2025. Veículos Pulse, fabricados em 2024 e 2025, também apresentam o problema.



Na Peugeot, os modelos afetados são o hatch 208, fabricados em 2024, e o furgão Partner Rapid, do ano 2025.



A substituição da peça é gratuita e realizada mediante agendamento. O dono do veículo deve contatar a concessionária de sua preferência para ser informado sobre a previsão de atendimento. O tempo estimado de reparo é de 1 hora.

Para mais informações sobre o recall, tanto a Fiat quanto a Peugeot disponibilizam canais de atendimento. São eles: o site da Fiat ou a Central de Serviços ao Cliente Fiat pelo WhatsApp (31) 2123 6000 ou pelo telefone 0800 707 1000; e o site da Peugeot ou SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Peugeot, pelo telefone 0800 703 24 24, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h.