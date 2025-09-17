Brasil é o segundo país com maior taxa de juros real

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano, o Brasil segue na segunda posição no ranking mundial de juros reais (descontada a inflação), abaixo apenas da Turquia.

A taxa real brasileira caiu de 9,76% ao ano, dado do levantamento feito em julho, para 9,51% ao ano. Na Turquia, os juros reais subiram de 10,08% para 12,34% ao ano no mesmo período.

Nesta quarta-feira (17/9), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a taxa básica em 15% ao ano.

O Brasil possui juros reais mais elevados que Rússia (4,79%), Colômbia (4,38%) e México (3,77%), segundo ranking elaborado pelo Portal MoneYou e pela Lev Intelligence, que estimaram uma taxa média de 1,45% ao ano em 40 países, mais baixa que o 1,66% de julho deste ano.

O número brasileiro é uma combinação da inflação projetada para os próximos 12 meses - de 4,45%, segundo o último boletim Focus, do Banco Central, no caso do Brasil - e dos juros de mercado de 12 meses à frente.

Em termos nominais, a taxa brasileira permaneceu no quarto lugar, abaixo de Turquia (40,5%), Argentina (29%) e Rússia (17%), mas acima de Colômbia (9,25%), México (7,75%) e África do Sul (7%).

Ranking (em %)





País - Taxa real ao ano

Turquia - 12,34

Brasil - 9,51

Rússia - 4,79

Colômbia - 4,38

México - 3,77

Índia - 3,54

Argentina - 3,54

Indonésia - 2,73

Hungria - 2,52

África do Sul - 2,29

Tailândia - 2,04

Malásia - 1,85

Israel - 1,84

China - 1,81

Hong Kong - 1,58

Filipinas - 1,46

Austrália - 1,19

França - 1,19

Cingapura - 0,8

Polônia - 0,79

Chile - 0,77

Coréia do Sul - 0,63

República Tcheca - 0,63

Dinamarca - 0,54

Itália - 0,51

Reino Unido - 0,46

Estados Unidos - 0,43

Holanda - 0,37

Bélgica - 0,14

Suécia - (-0,11)

Alemanha - (-0,27)

Suíça - (-0,43)

Nova Zelândia - (-0,44)

Espanha - (-0,67)

Grécia - (-0,68)

Portugal - (-0,84)

Canadá - (-1,54)

Taiwan - (-1,62)

Japão - (-1,67)

Áustria - (-2,03)

Fonte: MoneYou e Lev Intelligence