Brasil é o segundo país com maior taxa de juros real
Banco Central manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano nesta quarta-feira (17/9)
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano, o Brasil segue na segunda posição no ranking mundial de juros reais (descontada a inflação), abaixo apenas da Turquia.
A taxa real brasileira caiu de 9,76% ao ano, dado do levantamento feito em julho, para 9,51% ao ano. Na Turquia, os juros reais subiram de 10,08% para 12,34% ao ano no mesmo período.
Nesta quarta-feira (17/9), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a taxa básica em 15% ao ano.
O Brasil possui juros reais mais elevados que Rússia (4,79%), Colômbia (4,38%) e México (3,77%), segundo ranking elaborado pelo Portal MoneYou e pela Lev Intelligence, que estimaram uma taxa média de 1,45% ao ano em 40 países, mais baixa que o 1,66% de julho deste ano.
O número brasileiro é uma combinação da inflação projetada para os próximos 12 meses - de 4,45%, segundo o último boletim Focus, do Banco Central, no caso do Brasil - e dos juros de mercado de 12 meses à frente.
Em termos nominais, a taxa brasileira permaneceu no quarto lugar, abaixo de Turquia (40,5%), Argentina (29%) e Rússia (17%), mas acima de Colômbia (9,25%), México (7,75%) e África do Sul (7%).
Ranking (em %)
País - Taxa real ao ano
- Turquia - 12,34
- Brasil - 9,51
- Rússia - 4,79
- Colômbia - 4,38
- México - 3,77
- Índia - 3,54
- Argentina - 3,54
- Indonésia - 2,73
- Hungria - 2,52
- África do Sul - 2,29
- Tailândia - 2,04
- Malásia - 1,85
- Israel - 1,84
- China - 1,81
- Hong Kong - 1,58
- Filipinas - 1,46
- Austrália - 1,19
- França - 1,19
- Cingapura - 0,8
- Polônia - 0,79
- Chile - 0,77
- Coréia do Sul - 0,63
- República Tcheca - 0,63
- Dinamarca - 0,54
- Itália - 0,51
- Reino Unido - 0,46
- Estados Unidos - 0,43
- Holanda - 0,37
- Bélgica - 0,14
- Suécia - (-0,11)
- Alemanha - (-0,27)
- Suíça - (-0,43)
- Nova Zelândia - (-0,44)
- Espanha - (-0,67)
- Grécia - (-0,68)
- Portugal - (-0,84)
- Canadá - (-1,54)
- Taiwan - (-1,62)
- Japão - (-1,67)
- Áustria - (-2,03)
Fonte: MoneYou e Lev Intelligence