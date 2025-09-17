Assine
COPOM

Brasil é o segundo país com maior taxa de juros real

Banco Central manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano nesta quarta-feira (17/9)

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
17/09/2025 19:46 - atualizado em 17/09/2025 19:46

Desde que a lei foi promulgada, o sistema vem sendo implantado de forma gradual, por normas do Banco Central (foto) e do Conselho Monetário Nacional (CMN) crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 15% ao ano, o Brasil segue na segunda posição no ranking mundial de juros reais (descontada a inflação), abaixo apenas da Turquia.

A taxa real brasileira caiu de 9,76% ao ano, dado do levantamento feito em julho, para 9,51% ao ano. Na Turquia, os juros reais subiram de 10,08% para 12,34% ao ano no mesmo período.

Nesta quarta-feira (17/9), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a taxa básica em 15% ao ano.

O Brasil possui juros reais mais elevados que Rússia (4,79%), Colômbia (4,38%) e México (3,77%), segundo ranking elaborado pelo Portal MoneYou e pela Lev Intelligence, que estimaram uma taxa média de 1,45% ao ano em 40 países, mais baixa que o 1,66% de julho deste ano.

O número brasileiro é uma combinação da inflação projetada para os próximos 12 meses - de 4,45%, segundo o último boletim Focus, do Banco Central, no caso do Brasil - e dos juros de mercado de 12 meses à frente.

Em termos nominais, a taxa brasileira permaneceu no quarto lugar, abaixo de Turquia (40,5%), Argentina (29%) e Rússia (17%), mas acima de Colômbia (9,25%), México (7,75%) e África do Sul (7%).

Ranking (em %)

  

País - Taxa real ao ano

  • Turquia - 12,34
  • Brasil - 9,51
  • Rússia - 4,79
  • Colômbia - 4,38
  • México - 3,77
  • Índia - 3,54
  • Argentina - 3,54
  • Indonésia - 2,73
  • Hungria - 2,52
  • África do Sul - 2,29
  • Tailândia - 2,04
  • Malásia - 1,85
  • Israel - 1,84
  • China - 1,81
  • Hong Kong - 1,58
  • Filipinas - 1,46
  • Austrália - 1,19
  • França - 1,19
  • Cingapura - 0,8
  • Polônia - 0,79
  • Chile - 0,77
  • Coréia do Sul - 0,63
  • República Tcheca - 0,63
  • Dinamarca - 0,54
  • Itália - 0,51
  • Reino Unido - 0,46
  • Estados Unidos - 0,43
  • Holanda - 0,37
  • Bélgica - 0,14
  • Suécia - (-0,11)
  • Alemanha - (-0,27)
  • Suíça - (-0,43)
  • Nova Zelândia - (-0,44)
  • Espanha - (-0,67)
  • Grécia - (-0,68)
  • Portugal - (-0,84)
  • Canadá - (-1,54)
  • Taiwan - (-1,62)
  • Japão - (-1,67)
  • Áustria - (-2,03)

 Fonte: MoneYou e Lev Intelligence

overflay