Tarifaço de Trump trava exportações na indústria química brasileira e agrava crise
Setor já opera com 60% da capacidade e vê tarifaço dos EUA como gota d’água para acelerar medidas de socorro no Brasil
compartilheSiga no
Um mês depois da entrada em vigor do tarifaço de Donald Trump sobre importações químicas, empresas brasileiras já relatam exportações paralisadas para os Estados Unidos. A informação é de André Passos, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química.
- Com tarifas de Trump, exportações para os EUA caem 18,5% em agosto
- Mesmo com tarifaço, Brasil segue gigante nas exportações, diz presidente da Apex
Apesar do recorde das exportações brasileiras de janeiro a agosto (US$ 227,6 bilhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio), a química segue na contramão: depende 50% de importados para abastecer o mercado interno e vê concorrentes estrangeiros venderem mais barato, graças ao acesso a gás natural e energia a preços competitivos. Em 2024, a indústria química brasileira teve faturamento de US$ 158,6 bilhões, déficit externo de US$ 48,7 bilhões e capacidade instalada ociosa em torno de 60%.
Leia Mais
Na avaliação da associação, o tarifaço norte-americano pode acelerar o debate em Brasília, mas a urgência não dá trégua: “Precisamos de resposta imediata. Caso contrário, vamos assistir à corrosão definitiva da base industrial do país”, alerta Passos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para enfrentar a crise, o setor pressiona o governo em três frentes: redução do custo das matérias-primas (como gás natural, etano e propano), renovação das medidas de defesa comercial para evitar avalanche de importados e a aprovação do PL 892/25, que cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química.