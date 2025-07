Morre Roberto Duailibi, ícone da publicidade; velório será hoje (19/7)

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Morreu nessa sexta-feira (18/7) o publicitário e escritor Roberto Duailibi, um dos principais nomes da publicidade brasileira, aos 89 anos. Duailibi foi fundador, com Francesc Petit (1934-2013) e José Zaragoza (1930-2017), da agência de publicidade DPZ, grife do setor no país. O velório é realizado neste sábado (19/7), no Cemitério do Morumbi, em São Paulo. A causa da morte de Duailibi não foi revelada.

Filho de um libanês e uma brasileira, Duailibi nasceu em Campo Grande (MS) em 1935 e se mudou para São Paulo na adolescência. Formado pela então Escola de Propaganda de São Paulo (hoje ESPM), iniciou a carreira nos anos 1950, na Colgate-Palmolive, e depois trabalhou em outras agências.

O publicitário é parente da jornalista Julia Duailibi. A comentarista na área de política e economia usou as redes sociais para lamentar a perda. "Roberto foi primo do meu avô. Nos aproximamos quando me tornei jornalista. Ele leu um texto meu na Folha de São Paulo e entrou em contato comigo. Um abraço carinhoso pro Rubem, Marco e, especialmente, pra Silvia", escreveu em um post da GloboNews.

Trajetória

Em 1968, associou-se a Zaragoza e Petit para fundar a DPZ, agência criadora de campanhas como a do "Baixinho da Kaiser" e o "Garoto Bombril". "A DPZ foi uma escola de talentos e criatividade, por onde passaram nomes como Washington Olivetto, Nizan Guanaes, Marcello Serpa, Neil Ferreira, Stalimir Vieira, entre tantos outros. Uma verdadeira era de ouro da propaganda brasileira", lembrou o publicitário Luiz Lara, da agência TBWA Brasil, em publicação no LinkedIn.

A agência, hoje parte do Publicis Groupe, foi a primeira a ganhar o Leão de Ouro no Festival Cannes Lions, em 1975, pelo filme "Homem com mais de 40 anos", criado para o Conselho Nacional de Propaganda, sobre a importância de contratar pessoas acima de 40 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Duailibi também foi professor da ESPM e da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA) e membro da Academia Paulista de Letras, além de autor de livros como "Criatividade e Marketing" e "Cartas a um Jovem Publicitário". Recentemente, passou a publicar reflexões em vídeos no Instagram.