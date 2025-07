Empresa de data center anuncia investimento de R$ 6 bilhões em Minas

A empresa norte-americana especializada em inteligência artificial (IA) e segurança cibernética RT-One anunciou um investimento de R$ 6 bilhões para instalação de data center com IA em Uberlândia. Segundo a Prefeitura de Uberlândia, esse é o maior investimento privado da história do município. O projeto deve gerar cerca de 2 mil empregos permanentes, entre diretos e indiretos, nos primeiros três anos de operação.



O anúncio feito em evento no Centro Administrativo da Prefeitura de Uberlândia, nessa terça-feira (8/7).

"Escolhemos a cidade de Uberlândia para fazer este aporte por vários fatores. Dentre eles, o ecossistema de startups, o apoio da universidade federal e, claro, a capacidade hídrica e energética do município vão possibilitar a implementação do primeiro da Data Center da RT-One na região Sudeste. Além disso, a capacidade de geração de empregos é amplificada com a presença do Data Center no setor no qual ele vier a ser instalado" disse o CEO da empresa norte-americana RT-One, Fernando Palamone.



A estrutura será implantada em um parque tecnológico, que deve chegar a aproximadamente 245 mil m² de área construída, utilizando um modelo de construção modular. Esse formato permite entregas rápidas de áreas operacionais e facilita a ampliação progressiva do campus. Inicialmente, o local terá capacidade energética contratada de 100 MW, com planos de expansão para até 400 MW, o que o posiciona entre os maiores da América Latina.



De acordo com a RT-One, o foco está no processamento de Inteligência Artificial e segurança na nuvem, trazendo infraestrutura de ponta com refrigeração líquida e outras inovações para suporte do processamento das funções mais avançadas de IA. A crescente demanda global por IA exige data centers com capacidade computacional massiva e soluções sofisticadas de infraestrutura. A empresa é fornecedora de soluções avançadas de Sovereign Cloud e Secure AI.

"A vinda da RT-One para Uberlândia representa uma oportunidade ímpar de seguirmos promovendo inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e social, qualificação de mão de obra e, sem dúvida alguma, de atração de novos investimentos para a cidade", afirmou o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio.