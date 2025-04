Preço do diesel cai nas refinarias, mas o repasse para o consumidor é lento

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço do diesel nos postos brasileiros caiu R$ 0,03 por litro na semana, ainda com repasses dos cortes promovidos pela Petrobras em suas refinarias. Foi a quarta semana consecutiva de queda.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o litro do diesel S-10 foi vendido na semana passada, em média, a R$ 6,26. Desde o primeiro corte na Petrobras, no início de abril, a queda acumulada é de R$ 0,16 por litro.

O valor ainda é mais baixo do que os R$ 0,25 por litro projetados pela Petrobras ao anunciar os ajustes de preços nas refinarias. O segundo corte foi anunciado no último dia 17, ainda em resposta à queda das cotações internacionais provocada pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar das reduções, o preço médio do diesel vendido pela Petrobras ainda está acima das cotações internacionais. Na abertura do mercado desta segunda-feira (28/4), estava R$ 0,02 por litro acima da paridade de importação calculada pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Na gasolina, a diferença era de R$ 0,06 por litro. A estatal não mexe no preço desse combustível desde julho de 2024. Segundo a ANP, a gasolina nos postos custava, em média, R$ 6,31 por litro na semana passada, R$ 0,02 a menos do que na semana anterior.

O produto tem o maior peso no IPCA, o indicador oficial de inflação do país e vem ajudando a segurar o índice nos últimos meses. Em abril, por exemplo, o grupo combustíveis teve queda de 0,38% no cálculo do IPCA-15, que serve como prévia do IPCA, que foi pressionado por altas de alimentos e remédios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Já o preço do etanol, diz a ANP, ficou estável em relação à semana anterior, em R$ 4,32 por litro.