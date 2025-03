Empresa de Musk vai comprar X por US$ 45 bilhões

O bilionário Elon Musk disse nessa sexta-feira (28/3) que sua empresa de inteligência artificial xAI adquiriu a rede social X (ex-Twitter), da qual também é dono, em uma transação de ações no valor de US$ 45 bilhões, incluindo US$ 12 bilhões em dívidas.

"Essa fusão liberará um imenso potencial ao combinar a avançada capacidade e experiência da xAI com o alcance massivo da X", disse Musk no X.

O bilionário acrescentou que a plataforma tem mais de 600 milhões de usuários, embora não tenha especificado a frequência de conexão, e disse que seu futuro está "entrelaçado" com o da xAI, lançada há dois anos.

"Hoje, damos oficialmente o passo para combinar dados, modelos, computação, distribuição e talento", disse, acrescentando que a empresa combinada seria avaliada em US$ 80 bilhões.

Lançada em 2023, a startup de inteligência artificial de Musk levantou recentemente US$ 6 bilhões em uma rodada de financiamento com investidores que avaliou a empresa em US$ 40 bilhões, disseram interlocutores à Reuters anteriormente.

Musk fechou um acordo em 2022 para comprar o X por US$ 44 bilhões e fechou o capital da empresa, que havia feito seu IPO em 2023, declarando assim que a aquisição foi concluída, que "o pássaro foi libertado".

Nem o X nem a xAI responderam de imediato a um pedido de comentário.

Musk fez em fevereiro, junto a um consórcio, uma oferta de US$ 97,4 bilhões pela OpenAI, a criadora do ChatGPT, mas que foi rejeitada, com a startup dizendo que não estava à venda.

Para Musk, a fusão de suas duas empresas permitirá "construir uma plataforma que não se limite a refletir o mundo, mas que acelere ativamente o progresso humano".

xAI

À medida que a concorrência em IA aumenta, a xAI tem ampliado sua capacidade de data centers para treinar modelos mais avançados, e seu cluster de supercomputadores em Memphis, Tennessee, chamado "Colossus", é considerado o maior do mundo.

A xAI lançou o Grok-3, a versão mais recente de seu chatbot, em fevereiro, enquanto tenta competir com a empresa chinesa de IA DeepSeek e a OpenAI, apoiada pela Microsoft.

O magnata qualificou o Grok 3 como "assustadoramente inteligente", com 10 vezes mais recursos computacionais que seu predecessor lançado em agosto.

A transação ocorre também em um momento em que Musk é um assessor próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele supervisiona os cortes de gastos públicos à frente do Doge (Departamento de Eficiência Governamental), encarregado de demitir milhares de funcionários e desmantelar departamentos inteiros.

Musk

Musk foi um dos principais doadores de Trump durante sua campanha que o colocou de volta na Casa Branca em janeiro.

Analistas da Emarketer previram nesta semana que as receitas publicitárias no X crescerão neste ano, já que as marcas temem represálias de Musk, agora com extensas conexões políticas, se não investirem em sua plataforma.

"Muitos anunciantes podem considerar o gasto na X como um custo de fazer negócios para mitigar possíveis repercussões legais ou financeiras", disse Jasmine Enberg, analista principal da Emarketer.

