O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse nesta quarta-feira (3/7) que o Brasil não deve realizar, por enquanto, novos leilões para a importação do arroz. A decisão ocorre após duas tentativas frustradas. O primeiro certame, marcado para o dia 21 de maio, foi suspenso. Já em junho, o governo federal chegou a realizar um leilão para a compra de arroz importado, no entanto, o certame foi anulado devido a irregularidades técnicas e financeiras.



"Tivemos problemas, é fato, nós cancelamos esses leilões. Mas o fato real é que, com a sinalização de disponibilidade do governo de comprar arroz importado e abastecer o mercado brasileiro, além da volta da normalidade em estradas, os preços do arroz já cederam e voltamos aos preços normais", disse Fávaro, em entrevista à GloboNews.

A medida seria tomada com o objetivo de conter uma eventual alta de preços ou desabastecimento do item devido às enchentes no Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção nacional.

Quando a anulação da segunda tentativa do leilão foi anunciada, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, ainda afirmou que um novo procedimento seria realizado após ajustes no modelo.

De acordo com o ministro, o governo deve investir no incentivo à produção nacional. Ainda nesta quarta a pasta tem uma reunião com a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e representantes da indústria.

Segundo ele, devem ser firmados compromissos de estabilidade de preço, logística e frete. “Eles mesmos podem nos dizer um momento, se for necessária, alguma intervenção do governo. Por ora é mais prudente, já que os preços cederam, que a gente tome outras atitudes de estímulo à produção. Não se faz necessário novos leilões de importação”, destacou.

(Com informações Correio Braziliense)