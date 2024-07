O pagamento do PIS/Pasep de 2024 começa no próximo dia 15. Os trabalhadores são divididos em grupos por data de nascimento e o calendário de pagamentos vai até 27 de dezembro.



O programa PIS/Pasep é um direito dos trabalhadores de iniciativa privada e do setor público que contribuem para o desenvolvimento econômico do país.











PIS/Pasep: O que é e quem tem direito?



O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são contribuições sociais de suma importância. Eles destinam-se a trabalhadores do setor privado e público, respectivamente, e visam o desenvolvimento das empresas e do setor público.



Calendário de Pagamentos do PIS/Pasep 2024



A tabela de pagamento do PIS/Pasep para o ano de 2024 já foi divulgada pelo governo. Os pagamentos, que começam em 15 de julho e vão até 27 de dezembro, são uma parte crucial do planejamento financeiro para muitos trabalhadores.







Em termos de valores, o PIS/Pasep segue o padrão do salário mínimo vigente, que em 2024 é de R$ 1.412. O total recebido por cada trabalhador varia de acordo com o tempo de contribuição durante o ano-base, e os valores são divididos de acordo com o número de meses trabalhados.



Como consultar o saldo e verificar o direito ao benefício?



Para checar o saldo do PIS, os trabalhadores podem acessar o Portal Cidadão, o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, CAIXA Tem ou ligar para o Atendimento Caixa ao Cidadão.

O Pasep, por outro lado, pode ser consultado através das plataformas on-line do Banco do Brasil ou por suas centrais telefônicas.



Informações Importantes:



Verifique a elegibilidade: Para ter direito ao PIS/Pasep 2024, é necessário ter trabalhado com registro em carteira por pelo menos 30 dias no ano de 2022, recebido até dois salários mínimos por mês e estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos. Mantenha seus dados atualizados junto ao empregador para evitar qualquer contratempo na hora de receber o seu benefício.



Expectativas para Futuros Pagamentos e Impacto Econômico



O PIS/Pasep não apenas beneficia os trabalhadores, mas também movimenta a economia local, já que o dinheiro extra recebido acaba sendo gasto em consumo, serviços e quitação de dívidas. Sendo assim, é crucial que todos os trabalhadores verifiquem seu direito ao benefício e planejem de acordo com o calendário de pagamentos.



Por fim, fique sempre atento às atualizações oficiais e não hesite em consultar as fontes confiáveis para esclarecer dúvidas sobre o PIS/Pasep. Sua antecipação e preparação podem fazer a diferença em seu planejamento financeiro anual.