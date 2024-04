SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar, a partir desta quarta-feira (24), a primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Ao todo, 33,6 milhões de segurados devem receber a renda.





A gratificação natalina é liberada junto com o benefício mensal. Recebem primeiro os segurados cujo valor do benefício é de um salário mínimo (R$ 1.412) e, depois, os beneficiários que ganham mais.





O pagamento é feito conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.





Desde a pandemia de Covid 19, em 2020, o governo tem antecipado o benefício com o objetivo de estimular a economia. Por lei, o 13º deve ter sua primeira parcela paga na competência de agosto e a segunda, na competência de novembro.





De acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 12 de março, a primeira parcela do abono corresponde a 50% do valor do benefício. A segunda virá com a aposentadoria de maio e tem desconto do Imposto de Renda para quem é obrigado a pagar o tributo.





Para quem é beneficiário de auxílio-doença ou auxílio-acidente, o 13º é proporcional ao número de meses.





CONFIRA O CALENDÁRIO





O calendário de pagamentos do 13º salário do INSS 2024 segue o número final do NIS (Número de Identificação Social)







- Para quem recebe um salário mínimo, as parcelas serão liberadas primeiro





- Os pagamentos de abril serão entre 24 de abril e 8 de maio





Final do NIS - Data do depósito de abril - Data do depósito de maio/junho





1 - 24/abr - 24/mai





2 - 25/abr - 27/mai





3 - 26/abr - 28/mai





4 - 29/abr - 29/mai





5 - 30/abr - 31/mai





6 - 2/mai - 3/jun





7 - 3/mai - 4/jun





8 - 6/mai - 5/jun





9 - 7/mai - 6/jun





0 - 8/mai - 7/jun





- Para os que recebem mais de salário mínimo, as parcelas serão liberadas depois, no início do mês





- Os pagamentos de abril são de 2 a 8 de maio, e os pagamentos referentes a maio são de 3 a 7 de junho





Final do NIS - Data do depósito de maio - Data do depósito de junho





1 e 6 - 2/mai - 3/jun





2 e 7 - 3/mai - 4/jun





3 e 8 - 6/mai - 5/jun





4 e 9 - 7/mai - 6/jun





5 e 0 - 8/mai - 7/jun





QUEM PODE SE BENEFICIAR?





Aposentados e demais segurados da Previdência Social que tenham recebido benefícios como aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, pensão por morte ou auxílio-reclusão em 2024.





Aposentados e deficientes da baixa renda que recebem benefício assistencial, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), não têm direito ao abono.





COMO FAZER A CONSULTA DO 13º SALÁRIO DO INSS?





Pelo site:





1 - Acesse www.meu.inss.gov.br





2 - Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"





3 - Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"





4 - Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"





5 - Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"





6 - É no extrato que estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)





7 - Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato





8 - É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"





Pelo aplicativo:





1 - Abra o aplicativo Meu INSS, disponível na App Store e Play Store





2 - Clique em "Entrar com gov.br"





3 - Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar"





4 - Na página inicial, vá em "Extrato de pagamento"





5 - No extrato do mês referente ao pagamento do 13º estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)





6 - É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"