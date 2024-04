A multinacional sediada em Montes Claros encerra suas atividades no fim de 2024 devido "a fatores que afetam as operações operacionais globais da empresa"

A MSD Saúde Animal vai fechar sua fábrica de vacinas e medicamentos veterinários em Montes Claros, no Norte de Minas, no fim deste ano. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela empresa, por meio de sua assessoria de comunicação, nesta quinta-feira (11/4). A decisão também foi comunicada à prefeitura da cidade pela diretoria da empresa. A MSD Saúde Animal é um braço veterinário da multinacional americana Merck, Sharp & Dohme, gigante mundial da indústria farmacêutica.



A multinacional justificou que a decisão pela desativação da unidade de Montes Claros foi tomada devido “a fatores que afetam as operações globais da empresa”, sem estar relacionada com o desempenho da fábrica no Norte de Minas, que gera 450 empregos diretos e indiretos.

“A MSD Saúde Animal analisa regularmente toda sua operação. A decisão foi tomada com base em uma avaliação minuciosa de vários fatores que afetam as operações globais da empresa, incluindo a necessidade de se adaptar à rápida evolução da indústria farmacêutica, garantindo a sustentabilidade da organização e seus negócios”, diz a nota da empresa.

“A decisão tomada em relação à unidade de Montes Claros não está atrelada, de maneira alguma, ao desempenho operacional da região ou dos colaboradores da fábrica’, completa.

A antiga Vallée S/A, fabricante de vacinas e medicamentos veterinários, foi instalada em Montes Claros na década de 1970, com os incentivos fiscais da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Em 2016, a Vallée foi adquirida pela MSD Saúde animal, líder do segmento no país,

No comunicado enviado à Prefeitura de Montes Claros, a MSD Saúde Animal argumenta que a decisão pela desativação da fábrica de produtos veterinários no município está relacionada a uma análise de custos, após uma “revisão geral” sobre a presença da multinacional em todo o mundo.

“A revisão geral da presença industrial da MSD Saúde Animal em todo o mundo resultou na decisão de encerrar as operações da nossa fábrica de Montes Claros ao fim de 2024. Essa decisão foi tomada com base na análise da estrutura global de custos e na situação das operações locais”, argumenta a companhia”.

Na mensagem, dirigida à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município, a multinacional ressalta que, “de maneira alguma”, a medida não está atrelada ao desempenho operacional na região ou ao colaboradores da fábrica. “ A MSD Saúde Animal reconhece o papel fundamental da equipe para a obtenção dos resultados e para a sua trajetória de sucesso no Brasil”, assinala.



Possibilidade de remanejamento de funcionários

No comunicado feito à prefeitura da cidade do Norte de Minas, a empresa de produtos veterinários informa que a decisão em relação à unidade de Montes Claros “não afeta nenhum outro investimento existente ou planejado no Brasil, como (os das) fábricas de Joinville (SC) e Cruzeiro (SP) ou em outras partes da organização MSD Saúde Animal”. Ressalta que “durante o período de transição, a produção na unidade continuará sendo fundamental para o fornecimento de vacinas e medicamentos, bem como para a construção de um estoque estratégico”.

Questionada pelo Estado de Minas se há possibilidade do remanejamento de trabalhadores de Montes Claros para outras unidades do grupo no Brasil, a empresa informou que “todas as realocações possíveis serão avaliadas”. Porém, “não existe capacidade para que todos os colaboradores sejam direcionados para outras unidades”.

A empresa diz ainda que “sensível ao momento e ciente da relevância que a contribuição de cada colaborador trouxe à companhia, a MSD Saúde Animal já comunicou sobre a decisão antecipadamente aos funcionários, atuando de forma humana, empática e responsável, adotando uma série de medidas para garantir a integridade dos colaboradores que serão desligados, incluindo a oferta de um pacote de desligamento diferenciado, seguindo os padrões globais da organização”. A mesma informação foi enviada à prefeitura de Montes Claros.

Ouvido pelo Estado de Minas, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Montes Claros, Edilson Torquarto, informou nesta quinta-feira, que, após ser comunicado oficialmente pela MSD Saúde Animal, já entrou em contato com outras industras farmacêuticas, visando a transferência da planta da fabricante de produtos veterinários. Ele também informou que, com o mesmo propósito, entrou em contato com a Agência de Promoção de Investimentos do Governo de Minas (Invest Minas).