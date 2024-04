O preço do combustível em Belo Horizonte e região metropolitana ficou mais caro no primeiro trimestre de 2024, segundo pesquisa realizada pelo site MercadoMineiro, junto do aplicativo comOferta.com. O levantamento avaliou 207 postos de combustível na Grande BH.

De janeiro a abril deste ano, o preço médio do etanol aumentou em 9,87%. O litro do combustível passou de R$3,38 para R$3,71. Já o litro da gasolina ficou 5,18% mais caro nos últimos três meses, passando de R$5,32 para R$5,60.

Embora o aumento tenha sido maior, o etanol segue mais vantajoso do que a gasolina para o consumidor. Isso porque, através do cálculo dos 70%, o primeiro combustível corresponde a 68% do valor da gasolina. A conta consiste em ver se o preço do etanol é até 70% o valor da gasolina, o que gera a vantagem.

A pesquisa do Mercado Mineiro também fez outros cálculos para chegar ao resultado de qual combustível é mais vantajoso aos motoristas. Em uma estimativa de consumo fixado em 8,5 km por litro no etanol e 11,5km por litro na gasolina, o consumidor gastaria R$0,44 e R$0,49 a cada quilômetro rodado, respectivamente.

Variação

De acordo com o levantamento, o preço dos combustíveis também varia nos estabelecimentos. O menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$5,35, enquanto o maior foi de R$6,29, resultando em uma variação de 17,57%. Em comparação com os preços de 7 de março, houve um aumento de 2,3% no preço médio da gasolina comum, equivalente a R$0,13 por litro, passando de R$5,47 para R$5,60.

Em relação ao etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$3,42, enquanto o maior foi de R$4,19, com uma variação de 22,51%. Comparado ao preço médio de 7 de março, o litro do etanol aumentou 5,2%, ou R$0,18, passando de R$3,53 para R$3,71.

Outros combustíveis

Segundo a pesquisa do MercadoMineiro, combustíveis como o diesel e o GNV não tiveram aumento considerável no mesmo período. O preço médio do litro do diesel se manteve em relação a 7 de março, ficando na média de R$5,90. O menor preço do diesel encontrado na Grande BH é de R$5,58 e o maior é de R$6,49, uma variação de 16%.

Já o metro cúbico (m3) do GNV varia de R$4,79 a R$4,99, com uma diferença de 4,18% no valor cobrado em diferentes postos. O preço médio é de R$4,91, representa aumento de 0,31% ou R$0,02 em relação a março, quando o preço médio era de R$4,89.