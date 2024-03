O primeiro leilão de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de 2024 será realizado nesta quinta-feira (28/3), na B3, em São Paulo. Está previsto que Minas Gerais cerca de R$ 3,5 bilhões em investimento para novas linhas de transmissão ao longo dos próximos seis anos.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), destacou a importância dos investimentos para a geração de empregos no Estado e para o fortalecimento do Sistema Interligado Nacional (SIN).

“Estamos trabalhando para transformar o setor de energia elétrica em desenvolvimento econômico e social, garantindo mais segurança energética e oportunidades para a nossa população. Estamos fortalecendo o nosso sistema para escoarmos toda a energia renovável gerada em nosso país, principalmente no Norte e Nordeste mineiro, onde o sol que tanto castigou a nossa gente vem se tornando um indutor do desenvolvimento. As obras vão levar emprego, renda e mais esperança para os mineiros”, afirmou.

Este será o terceiro leilão desde 2023, com o objetivo de realizar grandes obras de infraestrutura em diferentes regiões do Brasil. Entre os estados que terão instalações estão, além de Minas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins, com prazos de conclusão que vão de três a seis anos.

O projeto está previsto no Novo PAC e sugere ampliar em 16 mil km as linhas de transmissão e a construções de 13 novas subestações em todo Brasil. No ano passado foram anunciados R$ 12,5 bilhões em investimento em Minas.