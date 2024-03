FOLHAPRESS - As agências da Previdência Social ficarão fechadas em todo o país nesta Sexta-feira Santa (29/3). O atendimento será retomado na segunda-feira, 1º de abril, informou o órgão.





Quem precisar pedir benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode utilizar o atendimento telefônico, por meio da central 135, ou pelo aplicativo ou site Meu INSS.





O atendimento eletrônico por telefone, por meio do robô, é feito por 24 horas. Na segunda, o atendimento humano por telefone, que funciona das 7h às 22h, será retomado.





Segundo o instituto, por telefone ou internet é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência e conseguir ainda informações de pagamento.





As ligações para o 135 são gratuitas.





INSS

No Meu INSS, que funciona por aplicativo ou no site meu.inss.gov.br, o segurado tem acesso a mais de cem serviços e pode requerer benefícios, emitir extratos de pagamento e do Imposto de Renda, cumprir exigências -que a entrega de documentos complementares solicitados pelo instituto- e agendar atendimento presencial.





Por meio deste canal, o segurado também poderá ser atendido pela assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios.





Saiba pedir a aposentadoria pelo Meu INSS





- Acesse o app ou site Meu INSS





- Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar)





- Clique no botão "Novo Pedido"





- Digite a opção que você busca; ao inserir "aposentadoria", por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias





- Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados





- Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções





- Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar email e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido





O Meu INSS também aceita os requerimentos de auxílio-doença por meio do Atestmed, sistema eletrônico no qual o segurado pede o benefício pela internet, enviando o atestado médico e outros documentos para comprovar que está temporariamente incapaz para o trabalho, e não precisa passar por perícia presencial.





**No Atestmed, o atestado precisa ter:**





- Nome completo





- Data de emissão (que não pode ser igual ou superior a 90 dias da data de entrada do requerimento)





- Diagnóstico por extenso ou código da CID (Classificação Internacional de Doenças)





- Assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regras vigentes Identificação do médico, com nome e registro no conselho de classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia), no Ministério da Saúde (Registro do Ministério da Saúde), ou carimbo





- Data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais





- Prazo necessário para a recuperação, de preferência em dias (essa data pode ser uma estimativa)