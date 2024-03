Até o dia 31 de maio, pessoas físicas que optam pelo modelo completo de declaração do Imposto de Renda podem doar até 6% do valor às instituições culturais, esportivas e sociais e fundos governamentais. Para quem quer destinar parte da contribuição a uma instituição mineira, é possível doar para o Hospital da Baleia, por meio do projeto Cuidar Mais.

Ao escolher essa opção, o valor da doação é descontado do imposto a pagar e não do valor da restituição, caso o contribuinte tenha direito. Pessoas jurídicas também podem realizar a doação, com limite de 1% do lucro líquido declarado.

O projeto é beneficiado pelo Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente de Belo Horizonte (FMDCA/BH) e auxilia a pediatria do hospital a realizar as atividades com maior qualidade e atenção a cada paciente. As iniciativas no Hospital da Baleia vão proporcionar 10 mil atendimentos interdisciplinares como fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, nutricionista para atenção especializada para 500 crianças ao longo do período de dois anos.

A superintendente de mobilização de recursos do Hospital da Baleia, Danielle Ferreira, afirma que a instituição precisa ser abraçada pela população. "A gente conta com o apoio da sociedade para conseguir atingir essa meta e ampliar em nossos atendimentos. O hospital agora é 100% SUS, para quem não sabe, todos os nossos leitos são direcionados para o SUS e a gente precisa reforçar, precisamos ainda mais do apoio, da contribuição da sociedade, porque a gente tem que ampliar o número de leitos, tem várias reformas necessárias de infraestrutura, de tecnologia, de equipamentos. Então é importante que a sociedade entenda que o Hospital da Baleia continua precisando do apoio de todos, precisa ampliar e oferecer saúde a cada vez mais pessoas", explicou.

A instituição hospitalar filantrópica opera 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tem capacidade para atender cerca de 700 mil procedimentos por ano, sendo 10 mil sessões de quimioterapia. Entre os serviços oferecidos estão as especialidades de oncologia adulta e pediátrica, nefrologia (hemodiálise e transplante renal), ortopedia, pediatria, com destaque para o tratamento e reabilitação de fissuras labiopalatais e deformidades craniofaciais.

Para Gelton Pinto Coelho, membro efetivo do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), a opção de doação direta possibilita um relacionamento do contribuinte com causas e instituições. “É uma forma de estar mais presente nas políticas públicas. Após a doação, é possível acompanhar o uso do dinheiro por meio da divulgação das despesas públicas”, explicou o conselheiro.

Como doar

Durante a declaração, busque por “Resumo da Declaração”, depois “Doação diretamente na declaração - ECA”, em seguida, preencha os dados de UF e Município e complete o valor disponível para doação calculado automaticamente. Clique em “Imprimir” e “DARF - Doações diretamente na Declaração - ECA”.

Faça o pagamento da guia até a data de vencimento, depois encaminhe o comprovante de pagamento para crianca@pbg.gov.br e doacao@hospitaldabaleia.org.br, informando no e-mail que gostaria de indicar o projeto “Cuidar Mais” pelo proponente “Fundação Benjamim Guimarães”.

É fundamental incluir os dados do doador: nome completo, CPF, Identidade, data de nascimento, endereço completo e telefone de contato para garantir a indicação. Em caso de dúvidas, ligue para (31) 3489-1680 ou envie sua dúvida para o e-mail doacaoir@hospitaldabaleia.org.br, ou acesse o site clicando aqui.

Dados do projeto



TÍTULO DO PROJETO: Cuidar Mais

PROPONENTE: Fundação Benjamin Guimarães

Dados para transferência:

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE/BH

CNPJ: 13.921.409/0001-92

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 0093 CONTA CORRENTE: 71.112-4

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa