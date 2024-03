A Receita Federal espera dois milhões de novas declarações de Imposto de Renda em 2024, totalizando 43 milhões de declarações em todo território nacional – 4 milhões delas somente em Minas Gerais. Mesmo com recorde de contribuintes, é comum que os brasileiros tenham dúvidas durante o processo de declaração e optem por buscar a ajuda de um profissional de contabilidade.

O especialista em contabilidade e CEO da Factus Assessoria e Consultoria, William Teixeira afirma que a ajuda profissional é para todo mundo. “Eu aconselho que todas as pessoas busquem o auxílio de um profissional de contabilidade para que elas tenham certeza de que não estão fazendo nenhum preenchimento incorreto e o valor apurado, tanto a pagar quanto a restituir, está correto”, esclareceu.

O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC-MG) não estipula valores básicos para o serviço de Declaração de Imposto de Renda. Em Belo Horizonte, segundo o apurado pelo Estado de Minas, os valores médios variam entre R$100 a R$500.

“Uma declaração mais complexa tem um valor um pouco mais alto. Se o contribuinte, a pessoa física, possui muitos imóveis, fez compra e venda de vários carros e imóveis durante o ano, se ele investe muito em ações, tem movimentação de Day Trade, por exemplo, são declarações que exigem muito trabalho. Se o contribuinte trabalha somente em uma empresa, tem aquele recibo lá que a empresa fornece, tem um filho, um carro e uma casa, já é uma declaração de baixa complexidade”, explicou Teixeira.

Para o especialista em contabilidade William Teixeira, todo mundo pode contar com ajuda profissional Factus Assessoria/Reprodução

Também se pautando na complexidade, o contador Jaime da Silva determina o valor do serviço de declaração de Imposto de Renda pela quantidade de fontes pagadoras que a pessoa tem; movimentação na bolsa de valores; se vendeu um bem no ano anterior e não apurou o Ganho de Capital na venda e quantidade de bens do contribuinte.

A professora da rede pública estadual, Marileide Ferreira, declara o Imposto de Renda todos os anos por conta própria para economizar dinheiro. Entre o modelo completo e o simplificado, ela prefere calcular e escolher a melhor opção conforme a receita referente ao ano-base. “Só decido depois de inserir todos os dados, pois aí saberei o que é mais vantajoso”, contou Marileide.

Durante o ano, a organização é a chave para uma declaração sem complicações. “Tenho uma pasta aonde vou guardando todos os recibos. Assim que disponíveis, retiro os comprovantes bancários e informes de rendimentos, além de acompanhar as mudanças caso ocorram”, explicou a servidora.

Já o comerciante Humberto Chamarelli conta com ajuda profissional desde a primeira declaração. Para ele, “utilizar um contador sempre foi primordial para garantir um serviço de qualidade na declaração.”

Mesmo com ajuda de um contador, ele se organiza com a documentação para facilitar na hora de declarar. “Durante o ano sempre vou guardando todos os documentos para quando for fazer a declaração está tudo pronto para entregar ao profissional, sem correr o risco de faltar nada”, afirmou o comerciante.

Entre as vantagens em contratar apoio profissional, segundo Humberto, estão “informar com clareza e segurança e garantia de qualidade. A experiência do profissional me auxilia muito para tomar as decisões corretas e não ter nenhuma surpresa desagradável com a Receita Federal.”