O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), exaltou o crescimento histórico do Produto Interno Bruto do Estado (PIB), que em 2023 registrou 3,1%, ultrapassando a marca de R$ 1 trilhão. Zema ressaltou que ajustes em gargalos são necessários e voltou a citar os problemas na distribuição de energia elétrica e a infraestrutura da malha rodoviária.

O resultado do PIB foi anunciado pelo governador com base em estudos da Fundação João Pinheiro (FJP), na manhã desta quinta-feira (14/3). Em discurso, Zema destacou que sua gestão conseguiu atrair mais de R$ 390 bilhões em investimentos privados desde 2019, mas frisou que o estado ainda precisa de correções.

“Na economia a cada momento existe um gargalo que precisa ser corrigido, e um governo que está próximo do setor produtivo é um governo que vai detectar esses gargalos com agilidade e tomar as medidas corretivas o quanto antes para não prejudicar o processo como um todo”, disse.

Zema também afirmou que os problemas de falta de energia em algumas regiões são sintomas de um crescimento acelerado, uma vez que a demanda fica maior. “Consequentemente o nosso parque de distribuição acaba ficando sobrecarregado, mas é um problema que já tinha sido tomado uma medida corretiva. A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) está fazendo o maior investimento da história da empresa para que Minas volte a ter energia abundante em todas as regiões”, emendou o governador.

Impulso do Agronegócio

Ao ultrapassar um PIB de R$ 1 trilhão pela primeira vez na história, a aceleração da economia mineira foi impulsionada pelo bom desempenho da agropecuária, que cresceu 11,5%. O resultado no setor, segundo avaliação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se deve à alta na produção de café, milho, soja e cana-de-açúcar.

No entanto, o agro ainda tem a menor participação no PIB mineiro. O levantamento da FJP aponta para valores de R$ 70,1 bilhões no setor, ou seja, 7,7% do total. A indústria, que teve um crescimento de 3,1%, tem uma fatia de R$ 283,8 bilhões (31%).

A maior participação no PIB é do setor de serviços, com 61,4% do total, representando R$ 562,1 bilhões. O segmento ainda é estratificado pelo comércio, administração pública e transportes, sendo este último um outro gargalo importante para ser corrigido segundo Zema. O governador citou a necessidade de melhorar a malha rodoviária do estado e cobrou os investimentos na BR-381 e 262.

“Temos um problema crítico, principalmente na região metropolitana e em algumas rodovias, que é a falta de investimentos. A região Leste de Minas sempre enfrenta problemas para atrair investimentos devido à BR-381 e 262, que é uma estrutura que deveria ter recebido uma ampliação há 20, 30 anos atrás. Precisamos resolver esses gargalos, caso contrário a região fica com muita dificuldade para desenvolver, já que a maioria dos investimentos que chegam sempre analisam a questão”, frisou o governador mineiro.