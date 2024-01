A Caixa Econômica Federal começa a efetuar, nesta quinta-feira (18/1), o pagamento da primeira parcela da Bolsa Família 2024. Os beneficiários contemplados serão os inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo, o CadÚnico, com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o valor médio por família ficou R$ 685,61 em janeiro.

Neste mês, serão R$ 14,48 bilhões de transferência do governo federal para 21,12 milhões de famílias. “Ao longo do ano passado, o Bolsa Família registrou o maior volume de recursos desde a criação do programa, em 2003: foram R$ 14,1 bilhões em média, por mês, contra R$ 7,8 bilhões de 2022. O valor médio repassado às famílias foi R$ 670,36 por mês em 2023, também o maior patamar já alcançado”, informou o Ministério.

O programa social prevê valores adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, além de R$ 50 por criança de até seis meses. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil.

Veja o calendário de pagamento

Final do NIS: 1: pagamento em 18/1

Final do NIS: 2: pagamento em 19/1

Final do NIS: 3: pagamento em 22/1

Final do NIS: 4: pagamento em 23/1

Final do NIS: 5: pagamento em 24/1

Final do NIS: 6: pagamento em 25/1

Final do NIS: 7: pagamento em 26/1

Final do NIS: 8: pagamento em 29/1

Final do NIS: 9: pagamento em 30/1

Final do NIS: 0: pagamento em 31/1

Quem tem direito a receber?



Para receber o benefício, a principal regra é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 (duzentos e dezoito reais) por pessoa. Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família, por mês, dividida pelo número de pessoas da família, deve ser de, no máximo, R$ 218.

Além disso, a família precisa estar inscrita Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com os dados corretos e atualizados. A inscrição pode ser feita em postos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS's) espalhados pelo país, levando os documentos de todas as pessoas da família. É importante levar os CPFs de todos e um comprovante de residência, de preferência a conta de luz.