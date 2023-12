A atriz Betty Faria, no Rio de Janeiro, posa com mãos no queixo

A atriz Betty Faria está nos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (7/12), após uma publicação no X, antigo Twitter. A eterna ‘Tieta’, compartilhou uma notícia sobre um arrastão em Copacabana, no Riko de Janeiro. Ela relacionou os beneficiários do programa Bolsa Família, do governo federal, com o crime, levando a críticas da internet.

São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade https://t.co/6vmZRWDDCd — Betty Faria (@BettyFaria) December 6, 2023

A notícia, do jornal O Globo, falava sobre o assalto que aconteceu na praia do Arpoador e que deixou um empresário agredido.“São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade”, escreveu a atriz. Em resposta, diversos perfis acusaram a artista de elitista. “Meu Deus, que decepção, que comentário escroto, ridículo, elitista, tu pensou antes de falar uma coisa horrenda dessas?”, disse uma mulher. “Logo mais vai indicar a castração química. Depois chamamos de fascista e reclama”, comentou outro perfil.

Muitos perfis ainda lembraram a importância do programa social para a retirada de brasileiros da extrema pobreza. “Como você escreve uma barbaridade dessa num país de famintos?”, questionou um internauta. “Para quem criticava Regina Duarte, a senhora não tá muito diferente, hein?!”, apontou outro.

Usuários das redes sociais resgataram uma notícia sobre o filho de Betty Faria, Daniel Filho, que foi investigado por tráfico de drogas. “Seu filho traficante recebe Bolsa Família?”, provocou um perfil. “Que decepção. Agora tudo faz sentido… a filha não te suporta e o outro filho perdido”, disse outro comentário, em referência à disputa da atriz com a filha Alexandra Marzo, que já chamou a mãe de sociopata em uma entrevista.

Essa não é a primeira vez que Betty é “cancelada” pelas redes sociais. Em outubro de 2022, a atriz criticou Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos na gestão de Jair Bolsonaro. “Vocês acham a DAMARES meio taradinha? Tem sempre um papo brabo de sexo etc e tal. Ui!!!”, escreveu. Na época, ela despertou a ira dos bolsonaristas.