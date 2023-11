As cinco empresas com mais reclamações desde quarta-feira possuem menos reclamações por hora do que nos últimos 6 meses

O site Reclame Aqui, que registra pareceres dos consumidores sobre compras, apresentou um aumento no número de reclamações na Black Friday pela plataforma on-line em comparação ao ano passado, mas as empresas com maiores índices de adversidades deste ano têm menor número de casos do que nos últimos 6 meses.

Segundo o portal, durante a Black Friday, as empresas costumam receber 20% mais reclamações que a sua média dos últimos seis meses, mas essa não foi a tendência dos maiores registros deste ano.

No levantamento do site, feito entre 12h de quarta-feira (22/11) e às 17h desta sexta (24/11), a loja com o maior número de reclamações foi a Magazine Luiza, com 267 ocorrências sobre a Black Friday. Por hora, foram 65% menos reclamações do que a média da empresa nos últimos 6 meses.

A Abmex Pagamentos é a segunda do ranking, com o total de 263 reclamações desde quarta, 17% menos registros negativos do que nos últimos 6 meses. A tendência das mais reclamadas obterem um número de chamada por hora menor que no semestre se repete até o quinto colocado.

A Amazon, com 238 no total, tem 61% menos reclamações por hora. O Mercado Livre ficou abaixo das duas centenas, com 194 reclamações, valor 74% per hora que nos últimos seis meses. A Casas Bahia, 5ª colocada, possui 156 reclamações, 46% a menos.

As duas próximas do ranking fugiram da tendência, com um grande aumento das reclamações por hora. A Época Cosméticos possui 173% a mais de reclamações por hora, com um total de 156 nos últimos 3 dias.

A Avon e Natura empataram em reclamações, com 136 cada, mas o número representa piora para a Avon e pequena melhora na Natura. Para a primeira, um aumento de 84% na média de reclamações por hora, e, na segunda, uma queda de 14%.



* Estagiário sob supervisão do editor Thiago Prata.