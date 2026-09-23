Em Lagoa Santa e região, a pureza dos Erês une fé, alegria e solidariedade

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

À primeira vista, Aninha, Mariazinha, Estrelinha, Carlinhos, Laurinha, Paulinho, Fernandinha, Joãozinho e Juquinha parecem apenas crianças sorridentes, agitadas e amáveis, prontas para uma festa. Mas são muito mais. No dia 25 de setembro, a partir das 19h, na Rua Ana Pinto Coelho, 15, em Lagoa Santa, esses nomes ganham vida na homenagem a Cosme e Damião, Erês e Batizados da Cabana Caboclo Pedra Branca. Eles são anjinhos da guarda, espíritos puros de luz que, ano após ano, dedicam-se a ajudar, confortar e curar dores do corpo e da alma de todos que procuram a Umbanda.

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A celebração transforma o terreiro em um espaço de pureza e renovação. Os Erês — também chamados Meninos de Angola — trazem a leveza de quem carrega a sabedoria da inocência. Eles brincam, riem, distribuem carinho e, com gestos simples, aliviam o peso que os adultos carregam. Quem visita a casa sente o sopro de algo maior: a certeza de que a fé pode ser doce como uma bala, leve como um balão e profunda como um abraço que cura.

Neste ano, a noite especial de fé e bênçãos abre as portas também para as famílias e seus pets. Os animais de estimação poderão receber um passe com os Erês (com orientações de segurança: preferencialmente em caixas de transporte ou com coleira; animais reativos com equipamentos adequados). Para as crianças presentes, haverá pintura facial, amarelinha, brincadeiras e jogos — muita alegria e acolhimento. Quem puder, é convidado a colaborar com doações de roupas e alimentos não perecíveis, destinadas a pessoas e famílias que necessitam de apoio.

Pureza dos Erês

Em 2025, próximo à mata da Cabana Pedra Branca (Lagoa santa) , o congá (altar) teve a imagem de Oxalá abençoado os doces e oferendas aos santos Cosme e Damião Carlos Altman/EM

Na Cabana Caboclo Pedra Branca, sob a direção de Pai Erlon de Oxalá, a festa não é apenas ritual. É encontro. É memória. É resistência carinhosa. As mesas se enchem de doces, frutas e oferendas. O ambiente se enche de cores, de cantos e de uma alegria que desarma. Muitos chegam com o coração pesado e saem mais leves, tocados pela pureza que só a infância espiritual consegue oferecer.

Esses anjinhos de guarda não pedem nada além de respeito e um pouco de doçura. Em troca, oferecem o que o mundo adulto muitas vezes esquece: a capacidade de recomeçar, de rir mesmo depois da dor e de acreditar que a cura pode vir em forma de brincadeira. A Festa de Ibeji em Lagoa Santa é, acima de tudo, um convite à sensibilidade. Um lembrete de que, no meio da rotina e das feridas, ainda existem espaços onde a luz se veste de criança e caminha entre nós.

Mas, afinal, quem são os Erês ou "Meninos de Angola"?

De acordo com Pai Erlon, na Umbanda, as crianças representam os espíritos de filhos e filhas de escravizados e de povos indígenas. “São espíritos que, em vida, foram vitimados precocemente e que, após a passagem, optaram por atuar no plano espiritual, dedicando-se a auxiliar, curar e trabalhar em prol da evolução espiritual, especialmente nas religiões de matriz africana. Elas compõem, junto com os Caboclos e os Pretos Velhos, o tripé de espíritos trabalhadores da Umbanda”.

Pai Erlon continua: “As crianças simbolizam a pureza, a leveza e a alegria. Os trabalhos realizados por elas são vistos como fontes de renovação e purificação, trazendo a energia do novo e do recomeço. Esses trabalhos costumam envolver elementos da natureza, como flores, frutas e ervas, a exemplo do alecrim, da camomila e do poejo, que são utilizados nas festividades em sua homenagem. Na mesma data, também celebramos o orixá Ibeji, que, no sincretismo religioso, é associado a São Cosme e São Damião. Esses santos, figuras do início da era cristã, eram médicos e farmacêuticos, e sua associação ao orixá Ibeji se deve à capacidade de cura, que se manifesta nos trabalhos das crianças".

Os trabalhos espirituais das crianças são acompanhados pelos pontos cantados, que são melodias alegres e de alta vibração, que traduzem suas ações e a atmosfera festiva de suas atividades. Os trabalhos realizados pelas crianças podem abranger diversas áreas, como saúde, limpeza, harmonização e descarrego, demonstrando a amplitude de sua atuação.

Que no dia 25 de setembro os passos de Aninha, Mariazinha, Estrelinha, Carlinhos, Laurinha, Paulinho, Fernandinha, Joãozinho e Juquinha continuem ecoando pela Cabana Caboclo Pedra Branca. E que todos que lá chegarem — humanos e pets — possam ser abraçados por essa força tão antiga e tão nova: a força da pureza que cura.

Sábado de alegria

Duas casas de Umbanda do Vetor Norte também escolheram o sábado, 26 de setembro, para festejar os Erês. O Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca, em Confins, realiza sua Festa de Ibeijada a partir das 15h no Espaço Craslem, com muita alegria, fé, brincadeiras e doces (aceita contribuições de balas e guloseimas).

Já a TUFF – Terreiro de Umbanda Família de Fé, em Matozinhos, promove o 4º Festejo para os Erês a partir das 12h, na Rua Quatro, 139, bairro São Paulo. No ano passado, com o apoio da comunidade, foram distribuídos 250 brinquedos e muitas lembranças às crianças da cidade. Este ano, a meta é chegar a 300 brinquedos. Quem puder ajudar pode contribuir com qualquer valor via PIX: 63.615.377/0001-75 (Terreiro de Umbanda Família de Fé – Banco Cora).

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Saravá Cosme e Damião! Saravá os Erês! Oni Ibejada!