Confira as datas das próximas paradas LGBT+ em Minas

As bandeiras coloridas vão voltar a ocupar as ruas de Minas Gerais nos próximos meses. Pelo menos nove cidades já têm eventos confirmados entre agosto e novembro deste ano, enquanto outras ainda aguardam definição do calendário.

As paradas, que reúnem milhares de pessoas em diferentes regiões do estado, vão além da celebração da diversidade. A programação inclui manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, apresentações culturais e debates sobre cidadania, em um período marcado também pelas discussões sobre participação política e combate à discriminação.

Nem todas as cidades, porém, mantiveram seus planos. Enquanto Teófilo Otoni ainda aguarda a confirmação oficial da prefeitura, Ouro Preto precisou cancelar a parada prevista para julho por falta de recursos, mas estuda realizar o evento em setembro.

Confira a programação:

Belo Horizonte

As ruas do Centro da capital mineira serão novamente ocupadas por um ato em defesa da diversidade. Depois da realização da 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, no dia 19 de julho, BH recebe, no dia 9 de agosto, a III Parada Negra LGBTQIAPN+. A concentração será às 14h embaixo do Viaduto Santa Tereza e segue em direção à Praça Sete. A manifestação reforça o protagonismo da população negra LGBTQIAPN+ e reúne pautas de combate ao racismo e à LGBTfobia.

Contagem

O cantor Johnny Hooker será a principal atração da 20ª Parada do Orgulho LGBT+ de Contagem, na Região Metropolitana de BH. O evento, marcado para o dia 2 de agosto, terá concentração a partir das 12h na Praça da Glória, com desfile às 15h30 pela avenidas Olímpio Garcia e João César de Oliveira, até a Passarela do Samba, no Bairro Cinco. Além de Hooker, mais de 28 artistas, entre DJs, drag queens e apresentadores vão se revezar em shows e performances em favor da valorização da comunidade e o respeito às diferenças.

Divinópolis

O tema "Conexão e Diversidade" vai conduzir a 21ª Parada LGBTQIAPN+ de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, marcada para o dia 27 de setembro. A concentração será a partir das 12h na Rua Pitangui, em frente ao Mercado Distrital, reunindo moradores da cidade e da região, com uma programação que une celebração, música, cultura e a defesa dos direitos da comunidade, reforçando a importância do respeito, da inclusão e da construção de uma sociedade mais acolhedora para todos.

Juiz de Fora

No dia 23 de agosto, o Centro de Juiz de Fora será novamente ocupado pelas cores da diversidade. A concentração da 15ª Parada LGBTQIA+ está marcada para as 12h no Parque Halfeld, com saída às 14h pela Avenida Rio Branco. O percurso seguirá até a Praça Prefeito Tarcísio Delgado, passando pela Avenida Presidente Itamar Franco.

Montes Claros

O calendário das paradas LGBT+ em Minas também passa pelo Norte do estado. Em Montes Claros, a mobilização está marcada para o dia 12 de setembro, com concentração na Avenida Deputado Esteves Rodrigues. A proposta do evento é ocupar as ruas para celebrar as histórias da população LGBTQIAPN+, ampliar a visibilidade da comunidade e reforçar a luta por uma sociedade mais livre, justa e inclusiva. Os horários e as atrações da programação ainda serão divulgados pelos organizadores.

Ouro Preto

Sem recursos para custear estrutura, palco, som e segurança, a 8ª edição da Parada LGBT+ de Ouro Preto, na Região Central de Minas, que estava marcada para acontecer no dia 10 de julho, foi cancelada. Após a suspensão, a comunidade realizou um ato de resistência nesse domingo (25/7) na Praça Tiradentes. A prefeitura informou que trabalha para promover o evento em setembro.

Pouso Alegre

No dia 2 de agosto, das 14h às 22h, a Praça João Pinheiro será o ponto de encontro da II Parada da Diversidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Com o lema de que o orgulho "não cabe no armário", a programação busca celebrar a diversidade, promover o respeito e reforçar a luta contra o preconceito.

Teófilo Otoni

Ainda sem confirmação oficial, a 5ª Edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, está em análise pela prefeitura, com previsão para acontecer no dia 15 de agosto no Anfiteatro Praça Tiradentes. Procurada pela reportagem, a administração municipal ainda não respondeu sobre a previsão até a publicação desta matéria.

Uberlândia

Marcada para 29 de novembro, a 24ª Parada do Orgulho LGBT+ de Uberlândia, no Triângulo Mineiro levará às ruas o tema "Nossa voz na rua, nosso voto na urna". A programação completa ainda será divulgada pelos organizadores, que não informaram os horários nem o percurso oficial. A expectativa, porém, é que a concentração ocorra na Praça Jacy de Assis e siga até a Praça Clarimundo Carneiro, repetindo o trajeto tradicional pelo Centro da cidade e reunindo milhares de pessoas em defesa da diversidade, da cidadania e dos direitos da população LGBTQIAPN+.

Vespasiano

A Lagoa do Morro Alto será o ponto de encontro da 2ª Parada LGBTQIAPN+ Diversifica Vespá em 30 de agosto. Com concentração das 12h às 19h, o evento terá como tema "Sem políticas públicas, não há orgulho!" e pretende reunir a comunidade LGBTQIAPN+, familiares e apoiadores em um ato de celebração, visibilidade e defesa de direitos. Além de ocupar as ruas da cidade, a programação reforça a importância da criação e do fortalecimento de políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e ao combate à discriminação.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice