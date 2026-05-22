Evento gratuito debate protagonismo de mulheres negras na comunicação

Na próxima quinta-feira (28/5), a Abradi realiza mais uma edição do Abradi Delas Conversas Reais, iniciativa voltada a debates sobre mercado, liderança e diversidade no setor de comunicação.

Com o tema “Quem pode falar e quem é ouvido: raça, narrativa e poder no mercado de comunicação”, o encontro recebe a escritora, palestrante e especialista em narrativa e educação antirracista, Daniela Torres, para uma conversa sobre os mecanismos, muitas vezes naturalizados, que definem quem ocupa espaços de autoridade e reconhecimento no ambiente profissional.

Finalista do Prêmio Abradi na categoria redator/copywriter e criadora do projeto NegraParda, Daniela conduz o encontro a partir de reflexões sobre representatividade, construção de autoridade e os desafios enfrentados por mulheres negras e pardas na ocupação de espaços de visibilidade e decisão no mercado da comunicação. A conversa também trará caminhos práticos relacionados a posicionamento profissional, presença estratégica e letramento racial crítico nas organizações.



“Falar sobre narrativa e poder é também falar sobre quem é constantemente legitimado como autoridade e quem ainda precisa provar mais para ocupar os mesmos espaços. O letramento racial crítico ajuda empresas e profissionais a reconhecerem essas dinâmicas e criarem ambientes mais justos, diversos e inovadores”, afirma a convidada.

Para Carol Lima, diretora de empreendedorismo feminino na Abradi SP e responsável pela organização do evento, o tema desta edição do evento promove uma reflexão necessária sobre as estruturas do próprio mercado da comunicação.

“Como setor que constrói narrativas, reputações e percepções, temos a responsabilidade de olhar para dentro e questionar quais vozes ocupam os espaços de decisão, influência e reconhecimento. Essa conversa é essencial para que diversidade deixe de ser apenas uma pauta comunicada e passe a ser uma prática real na estrutura do mercado”, afirma.



Segundo Carol, o encontro também busca ampliar espaços de escuta e fortalecimento profissional. “Este é um espaço importante para fortalecer a trajetória de mulheres que devem ser ouvidas e, mais do que tudo, gerar consciência”, completa.



Exclusivo para mulheres, o Abradi Delas será realizado de forma online e busca promover um espaço de troca e reflexão sobre os desafios e possibilidades para a construção de um mercado de comunicação mais plural e representativo.

Serviço



Abradi Delas Conversas Reais



Tema: “Quem pode falar e quem é ouvido: raça, narrativa e poder no mercado de comunicação”



Data: 28 de maio (quinta-feira)



Horário: 11h



Convidada: Daniela Torres

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Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento-online/abradidelas-quem-pode-falar-e-quem-e-ouvido-raca-narrativa-e-poder-no-mercado-de-comunicacao/3404051