Festa LGBT+ no Barro Preto tem ‘open bar’ de frango assado

Em meio à diversidade da vida noturna de Belo Horizonte, uma festa chama atenção pelo cardápio nada convencional: frango assado liberado no meio da madrugada. A já tradicional “Festa do Frango Assado” chega à sua 25ª edição reunindo música, performances e uma proposta curiosa: alimentar o público enquanto a pista ferve.

Criada pelo empresário Carlucio Soares de Sousa, de 59 anos, a celebração começou de forma despretensiosa, ainda no início da carreira dele na noite. O que era apenas uma forma diferente de comemorar o próprio aniversário acabou se transformando em um evento conhecido entre frequentadores da cena LGBTQIA+ e boêmia da capital mineira.

“Eu mando assar entre 400 e 500 quilos de frango”, conta o organizador. O alimento é servido gratuitamente entre a 0h e as 2h, um detalhe que ajuda a explicar o sucesso e a fama da festa. “O pessoal já começa o ano perguntando: ‘cadê a festa do frango?’”, diz.

A edição deste ano acontece na boate Estação Gueto, na Rua Paracatu, 65, Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul da capital. A programação começa às 23h e segue até as 5h, dependendo do movimento. A casa tem capacidade para cerca de 500 pessoas, mas, segundo o organizador, eventos anteriores chegaram a receber até 900.

A mistura de atrações também é parte do apelo. DJs, cantores e artistas drag queen compõem a programação, que inclui nomes conhecidos da cena local, como Nayla Brizardi, Penélope Fontana e os DJs Marcelo Lupo e Luiz Max.

A festa também costuma reunir figuras da noite e convidados de diferentes áreas, incluindo jornalistas e produtores culturais. Os preços dos ingressos variam entre R$ 45 e R$ 60, dependendo do lote e da forma de acesso.

Símbolo de criatividade

Mais do que uma comemoração de aniversário, a "Festa do Frango Assado" virou um símbolo da criatividade e da irreverência da noite belo-horizontina. Afinal, não é todo dia que uma pista de dança divide espaço com centenas de quilos de frango sendo servidos gratuitamente.

E, para quem estranha a combinação, o anfitrião resume com naturalidade: festa boa, para ele, é aquela que ninguém vai embora com fome.

Serviço

Festa do Frango Assado, na Estação Gueto

Data: 11/04/2026, sábado

Horário: a partir das 23h

Endereço: Rua Paracatu, 65, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck