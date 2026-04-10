Confira a agenda gastronômica deste fim de semana (11 e 12/4)

É chegado mais um fim de semana. E, mais uma vez, separamos programas gastronômicos especiais para quem ama comer e beber bem. As atrações acontecem neste sábado (11/4) e prometem nos conquistar pela barriga. Confira:

Foco no porco

A carne de porco é celebrada em Belo Horizonte no festival Tô é Bacon a Vida, evento que une a herança gastronômica mineira à cultura do rock. A entrada é gratuita, e o evento acontece na Avenida Augusto de Lima, 1.540, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH.

O público poderá provar pratos como o torresmo de rolo, um torresmo gigante de 3 metros e o leitão inteiro assado. O bacon, protagonista da festa, aparece em diversas versões que exploram sua versatilidade e sabor defumado.

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O festival ocorre no sábado (11/4), das 12h às 22h, e no domingo (12/4), das 10h às 18h.

Batalha de baos agita a cidade

O restaurante Okinaki, no Lourdes, Região Centro-Sul da cidade, dos chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães, promove mais uma edição da Batalha de Baos. O evento recebe os chefs Caio Yokota, do Aiô, e Victor Valadão, do Mapu Baos, ambos de São Paulo.

Na disputa, os chefs criam versões autorais do bao, um pão chinês cozido no vapor. Os clientes degustam todas as receitas sem saber quem as preparou e votam na favorita. O preparo vencedor entra para o cardápio do Okinaki por uma semana.

Quatro sabores disputam a preferência do público:

língua glaceada com maionese de karashi (mostarda japonesa picante) e picles de cebola roxa;

frango empanado com salada de repolho, maionese adocicada e molho malam;

cogumelos com huitlacoche (espécie de trufa mexicana) e queijos mineiros;

hambúrguer de camarão com molho hoisin (chinês à base de soja) e maionese de sriracha.

O combo com os quatro baos será vendido a R$ 145.

O restaurante Aiô foi destaque no Guia Michelin e eleito Melhor Restaurante Asiático de 2025 pelo prêmio “O Melhor de São Paulo”, da Folha de S.Paulo. Já o Mapu Baos é conhecido por apresentar a culinária taiwanesa de forma acessível.

A batalha ocorre na Avenida Álvares Cabral, 1.303, das 12h30 às 23h.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.