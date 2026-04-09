ONG realiza ação gratuita de saúde bucal no distrito de Costas (MG)

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A organização Por1Sorriso vai oferecer, entre 13 e 19 de abril, atendimento odontológico especializado e gratuito ao Distrito de Costas, localizado no município de Paraisópolis, em Minas Gerais. A iniciativa tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas por programas como o Cras, com prioridade para famílias com renda de até um salário mínimo. Até o dia 12, a ONG estará em Itutinga, também em Minas.



Nessa edição, a triagem já se encerrou, mas ainda há espaço para atendimentos. Quem quiser participar precisa passar pela triagem no local na qual será verificada a possibilidade de encaixe de acordo com disponibilidade. Também está prevista uma ação em setembro no município de Paraisópolis, a cerca de 20 quilômetros de Costas. A ação oferece procedimentos que vão desde restaurações e tratamentos de canal até a confecção de próteses dentárias em um laboratório montado na própria estrutura da quadra.



O projeto conta com cerca de 40 voluntários, incluindo especialistas em diversas áreas da odontologia, como odontopediatras, endodontistas, protesistas, cirurgiões, periodontistas e especialistas em dentística. A estrutura montada no local permite a realização de procedimentos como restaurações, extrações, tratamentos de canal, raspagens periodontais, profilaxia (limpeza), exames radiográficos, escaneamento digital, confecção de próteses dentárias, além de orientação de higiene bucal. Os atendimentos acontecerão de 13 a 19 de abril, na quadra poliesportiva da Escola Municipal Monsenhor José Carneiro Pinto, das 8h30 às 19h. Serão atendidos por volta de 150 pacientes.



“Saúde bucal não é apenas uma questão estética, ela impacta diretamente a saúde e a vida das pessoas. Em muitos municípios, a falta de acesso a tratamento faz com que problemas simples se tornem casos mais complexos. A Por1Sorriso atua justamente nesse ponto: levamos atendimento a pessoas que muitas vezes nunca tiveram acesso a esse tipo de cuidado. Nosso compromisso é garantir que cada paciente saia sem dor, com o sorriso renovado e, principalmente, orientado para dar continuidade aos cuidados com a saúde bucal no dia a dia", explicou Leonardo Vicentini, coordenador da Por1Sorriso.

Serviço

Ação de Saúde Bucal Por1Sorriso no Distrito de Costas - MG



Data dos atendimentos: de 13/04 a 19/04.

Horário dos atendimentos: das 8h30 às 19h.