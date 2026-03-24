Chamado dos tambores: cidade mineira celebra o sagrado da união de crenças

Quando as mãos tocam o couro do tambor, algo ancestral desperta.

Não é apenas pele contra pele. É o encontro de dois corações que nunca se separaram: o do tocador, ainda quente de sangue vivo, e o do couro, que carrega a memória de bois sacrificados em terras distantes, o suor dos escravizados que transformaram dor em ritmo, o silêncio das noites africanas onde os tambores eram a única voz que o vento permitia ouvir.

No instante em que os dedos se firmam e a palma desce com força e reverência, o couro responde. Um som grave, profundo, quase subterrâneo, rompe o ar. O som que sai não é nota musical. É uma frequência primordial. É a voz primeira de Olorum, de Zambi, de Deus — como cada tradição o nomeia. É vibração que não fica presa no espaço: ela penetra a carne, atravessa os ossos, chega até o espírito. Cada batida gera uma onda — invisível, mas real como o rio que corta a terra. Essa onda é axé em movimento. É o fio vital que costura o visível ao invisível. Ela rasga o véu sutil que separa o mundo dos homens do mundo dos espíritos. Abre o portal.





Portal que se abre

20 templos de Umbanda e Candomblé participaram do evento que fortaleceu a luta do povo negro no Brasil Carlos Altman/EM

No Congado, o tambu e o ganzá batem juntos e o céu se inclina: Nossa Senhora do Rosário desce, os santos guerreiros se manifestam, o Moçambique colorido dança como se as fitas fossem caminhos de luz. Na Umbanda, o atabaque chama e o Preto-Velho chega devagar, encurvado, cachimbo aceso, voz mansa: “Adorei as almas…”. O ar fica doce de tabaco e incenso, o chão treme de leve e o tempo se dobra — passado e presente se costuram num só instante. A dor que carregamos há séculos é lavada. A cura começa a florir.

Esse é o ritual mais antigo e mais sagrado que o povo negro brasileiro guarda no peito: o tambor como ponte, como chave, como fio vital que costura todas as santidades. Não há separação. Quando o couro canta, Umbanda e Candomblé se abraçam ao Congado e ao Reinado. O católico popular e o caboclo indígena se encontram no mesmo ponto riscado. O que era fragmentado vira tecido inteiro. O que era esquecido vira memória viva. O que era preconceito vira amor que pulsa.

Encontro marcado

É com essa mesma força que o 2º Encontro de Reinados e Congados em Homenagem aos Pretos-Velhos vai acontecer. No dia 30 de maio, a partir das 14h, no Espaço Poliesportivo de Lagoa Santa, os tambores voltarão a tocar com mais potência do que nunca. Depois do sucesso transformador da primeira edição, o chamado agora é mais profundo: não apenas celebrar, mas abrir o portal coletivo.

Os tambores serão o fio vital que costura a santidade de todas as crenças. Cada batida ecoará a resistência de séculos, a cura que os Pretos-Velhos trazem, a união que Lagoa Santa decidiu abraçar sem medo. Pai Erlon Campelo Câmara, idealizador e pai espiritual do Templo Umbandista Cabana Caboclo Pedra Branca, sente essa onda no próprio peito: “Quando a mão toca o couro, o espírito responde antes da palavra. É aí que o portal se abre de verdade. Neste segundo encontro, queremos que toda a cidade sinta essa frequência: o som que une, que limpa, que faz cair fulô sobre as almas.”

Como foi em 2025?

Primeiro Encontro de Congados e Umbanda ocorreu no Parque de Exposições de Lagoa Santa Carlos Altman/EM

O evento cultural no ano passado fez uma reverência à ancestralidade e a união, que contou com integrantes de cerca de 20 templos de Umbanda, Quimbanda e Candomblé que juntos com grupos de Congados e Reinados de municípios vizinhos, localizados no Vetor Norte, como Vespasiano, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Santa Luzia, Jaboticatubas e Almeida, abriram o caminho para debates, cantigas, danças, boa comida e benzeção de caboclos e Pretos-Velhos.

De acordo com o organizador e idealizador do evento, Pai Erlon Campelo Câmara, do Templo Cabana Caboclo Pedra Branca, o encontro vai reforçar a proposta de promover uma reparação histórica através do encontro de Congados e Reinados em homenagem aos Pretos-Velhos: “antes de tudo ele é um resgate, é um desejo de reparar, de valorizar uma cultura que foi por anos, por centenas de anos, ou apagada, ou negligenciada, ou mesmo com o desejo que ela deixasse de existir, como se nós não tivéssemos aqui uma enorme contribuição de todo o povo negro, de todo o povo africano”

“Não será um evento religioso, é muito mais do que isso. Apesar que os Congados e Reinados estão muito ligados à igreja católica e os pretos velhos fazerem parte das religiões de matriz africana, como a Umbanda, esse evento será de união, de integração. Eu acredito que o propósito, além de todo esse resgate, é confirmar que Lagoa Santa é uma cidade que valoriza, que respeita a história e a ancestralidade dos seus povos”, observa Pai Erlon.

Axé. Salve. Amém. Que o couro cante. Que o portal se abra. Que a fulô caia sobre todos nós.

Serviço

Data: 30 de maio de 2026

Horário: A partir das 14h

Local: Espaço Poliesportivo de Lagoa Santa

Instagram: @cabanacaboclopedrabranca | @tamboresancestrais_

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Informações: Dandara Amaral – WhatsApp (31) 98961-7028