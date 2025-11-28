Balada LGBT+ do Centro de BH celebra 2 anos com grande festa

Há dois anos que as noites nos arredores da Praça 7 são bastante animadas, mais especificamente no 24º andar de um prédio em frente à Igreja São José. A festança atrai principalmente o público LGBT+, foco da casa noturna No Alto. A festança terá seu ápice amanhã (29/11), quando a casa celebra o segundo ano de vida com uma grande comemoração também no Centro, mas a poucas quadras dali.

Batizado de “O Grande Baile de Máscaras”, o evento será realizado no espaço CentoeQuatro, na Praça Rui Barbosa. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 150 e os organizadores prometem uma noite com música boa, performances de drag e outros números artísticos.

São previstas as apresentação de 12 DJs, entre eles Johnny Luxo, nome celebrado nas noites LGBTs paulistanas. Leona Souki, Calixto, Gustavo Bezzi, Albukkerke, Ruan Antonio (RJ) e Bela Couy também constam na lista, entre outros.

Na lista de performances, nomes como Voga, Yonika Iconika, Jaddy Stone, Safira, Karambola e Amerikana, entre outras, devem se ocupar de apetrechos como malabares e números no tecido.

“Escolhemos essa temática por seu simbolismo de mistério, liberdade e fantasia com a proposta de permitir que cada pessoa se reinvente por uma noite”, explica Luiz Bukzem, um dos proprietários e também DJ. Ele adianta que a festa terá tapete vermelho, cenografia, performances, corpo de baile, DJs e ambientações especiais.

Movimento no Centro

À frente do No Alto Bar está a dupla de DJs Bukzem e Sérgio Fernandes, que conseguem manter a pista sempre cheia e com repertório animado, especialmente de música pop (aos domingos a casa atrai o público que gosta de música sertaneja). A balada também se destaca por abrir espaço para apresentação constante de divertidas drags.

O local é famoso por ter abrigado durante anos o tradicional Top Bar, clássico da boemia belo-horizontina, que fechou durante a pandemia. “Reocupar esse espaço no coração do Centro sempre foi, para nós, um gesto simbólico. Queríamos honrar a história que veio antes, ao mesmo tempo em que trazíamos uma nova proposta para acompanhar a efervescência que a região vive atualmente, com novos estabelecimentos, públicos diversos e uma redescoberta do centro em um movimento que valoriza a rua, a noite e a cidade. Pra nós é muito especial fazer parte disso!”, diz Bukzem.

Realmente a animação da casa combina com certo agito que vem marcando presença no Centro da capital. Estabelecimentos como o Mira!, em plena Praça 7, e Terraço Niê, também na região, fazem parte desse movimento noturno. A fórmula parece estar dando certo, já que os donos do No Alto dizem que pretendem seguir investindo. “Acreditamos muito no potencial cultural do Centro e queremos continuar crescendo junto com essa região que está a todo vapor”, finaliza o DJ e sócio da casa.

Serviço

Local: Espaço Cento&Quatro – Av. Amazonas, nº 104, BH

Data: 29 de novembro de 2025 (sábado)

Horário: 22h às 6h

Ingressos: R$70 a R$150,00 (disponíveis em https://www.sympla.com.br/evento/o-grande-baile-de-mascaras-2-ano-de-no-alto-bar/3135589)