Exposição destaca ancestralidade e memória negra em Montes Claros

Uma exposição em Montes Claros, no Norte de Minas, chama atenção para o combate ao racismo e a necessidade da igualdade racial, reunindo livros da história e da cultura negra. Também destaca autores negros, valorizando a identidade e a força intelectual da população afro-brasileira.

A exposição “Entre palavras e ancestralidades: literatura e memória na consciência negra” prossegue até a próxima sexta-feira (28/11), na Biblioteca Central do campus sede da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). A mostra é aberto ao público, com entrada gratuita. As obras pertencem ao próprio acervo da biblioteca.

“A proposta é destacar obras de autoria negra, produções que abordam a temática racial, registros históricos e materiais que testemunham lutas, saberes e expressões culturais que moldaram — e continuam moldando — a sociedade brasileira”, afirma a diretora da Biblioteca Central da Unimontes, Roseli Dâmaso Garcia, responsável pela montagem da exposição de livros.

“A exposição convida o público a refletir sobre a valorização das vozes negras e sobre a importância da memória como instrumento de consciência, pertencimento e transformação social”, enfatiza Roseli.

Os livros em exposição

A exposição na biblioteca da Unimontes reúne clássicos como “Casa-Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre; “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo; e “O Atlântico Negro”, de Paul Gilroy. Também compõem a exposição coleções como “História Geral da África” e obras de Machado de Assis relacionadas ao povo negro, além de biografias de personalidades como Grande Otelo, Dorival Caymmi e Paulinho da Viola.

O público pode conferir outras obras, como “História e Cultura Afro-Brasileira”, de Regiane Augusto de Mattos; “Cidadania em Preto e Branco”, de Maria Aparecida S. Bento; “Racismo e Antirracismo no Brasil”, de Antônio Sérgio Alfredo Guimarães; “Chica da Silva e o Contratador de Diamantes: o Outro Lado do Mito”, de Júnia Ferreira Furtado; e “O Genocídio Negro Brasileiro: O Processo de Racismo Mascarado”, de Abdias Nascimento.

Ainda fazem parte da mostra as obras “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra”, de Kabengele Munanga.

Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social”, Neusa Santos Souza; e “Construção de identidade e inclusão social do afro-brasileiro", organizado por Vicente de Paula Oliveira e publicado pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).