Assine
overlay
Início Luciana Atheniense
Luciana Atheniense
Luciana Atheniense
LUCIANA ATHENIENSE

Consciência Negra: muito além de uma data

Feriado serve para lembrarmos que desigualdade, discriminação, violência racial, inclusão e políticas públicas de igualdade não se limitam a um dia específico

Publicidade

Mais lidas

Luciana Atheniense
Luciana Atheniense
Colunista
20/11/2025 04:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Dia da Consciência Negra: feriado vai muito além de uma data e serve para nos lembrar que a luta pela igualdade racial vai além de um dia específico - (crédito: imagem gerada por inteligência artificial/Acervo Estado de Minas)
Dia da Consciência Negra: feriado vai muito além de uma data e serve para nos lembrar que a luta pela igualdade racial vai além de um dia específico crédito: imagem gerada por inteligência artificial/Acervo Estado de Minas

Em 20 de novembro foi instituído o Dia da Consciência Negra. Embora criado nacionalmente em 2011, o dia só se tornou feriado nacional em 2023, com a sanção da Lei n. 14.759 — antes disso, era feriado apenas em alguns estados e municípios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

É interessante observar que essa data poderia ter sido associada ao 13 de maio, dia da abolição da escravidão em 1888. Com o tempo, porém, movimentos sociais, estudiosos e lideranças negras passaram a questionar esse simbolismo, por representar uma libertação “concedida” pelo Estado, e não o reconhecimento da própria luta negra.

Por isso, o 20 de novembro foi escolhido como referência, por marcar a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo maior da resistência à escravidão. A data busca destacar a força dessa resistência e dar visibilidade às contribuições históricas, sociais, políticas, culturais e econômicas da população negra para a formação do país.

Durante muitos anos, o racismo contra os negros foi demonstrado de forma "velada", apesar da nossa própria Constituição determinar, em seu artigo 5º, caput, que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”

Além disso, o artigo 5º também traz desdobramentos da igualdade em diversos incisos, como vedação de discriminação por motivo de sexo, raça, trabalho, convicções religiosas, entre outros.

Infelizmente sabemos que, na prática, essa igualdade, de fato, não existe, posto que pessoas da cor negra não têm as mesmas condições sociais e políticas do branco.

Leia Mais

Essa desigualdade não se pode tolerar. Essa descriminação vinculada ao racismo tornou-se crime desde 2023, com a vigência da Lei n. 14.532, que determina que o crime de racismo no Brasil é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, equiparando a injúria racial ao crime de racismo. Trata-se de crime inafiançável e imprescritível. Essa lei foi fundamental para, de fato, demontrar que todos somos iguais em dignidade e direitos, independentemente da cor da pele.

Esse feriado nacional é importante para que todos nós reflitamos que as desigualdades raciais, a discriminação, a violência racial, a inclusão e as políticas públicas de igualdade racial não se limitam a uma data específica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É necessário, todos os dias, combater o racismo, promover a equidade e valorizar a história afro-brasileira, para que a sociedade avance de forma verdadeiramente justa e igualitária.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

brasil consciencia-negra desigualdade-social direitos-humanos diversidade equidade raca-negra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay