Festival Palácio Para Todos levará arte acessível para cidade mineira

Música, teatro, circo e muita história para escutar. A cidade de Congonhas (MG), na Região Central, a 89 quilômetros de Belo Horizonte (MG), receberá neste final de semana, 10 a 12/10, o “Festival Palácio para Todos Itinerante”, organizado pela empresa Cultura Criativa.

O evento conta com diversas apresentações artísticas e colocará deficientes como protagonistas dos espetáculos. As apresentações terá exposições sensoriais, em uma curadoria produzida por pessoas com deficiência.

Essa é a segunda edição do festival. A primeira ocorreu em 2024, no Palácio das Artes, na capital mineira. Na ocasião, a mostra durou 4 dias e promoveu mudanças estruturais no museu, como a implementação de rampas de acesso para Sala João Ceschiatti e pisos táteis móveis para três das principais galerias do palácio.

O diretor da empresa Cultura Criativa, Fred Torres, destaca a necessidade de criar espaços que contemplem diversas óticas de inclusão: “é importante ter nos festivais de cultura a figura do intérprete de libras, uma de audiodescrição, uma sala de acolhimento para crianças autistas e, com isso, trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência enquanto público”.

A curadoria do evento foi pensada por consultores com deficiência e moldada para conscientizar a população sobre a importância da acessibilidade desses espaços: “é preciso também ir além das ações de acessibilidade temporais, que finalizam junto com o evento, e construir melhorias na acessibilidade estrutural dos equipamentos culturais”, destaca o fundador da empresa.

“O projeto entra, modifica e deixa para a população melhorias permanentes de acessibilidade. A nossa proposta é trazer um pouco de tudo isso e deixar algum legado permanente em inclusão”, explica Fred Torres.

As apresentações são patrocinadas pela Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio da Fundação Clóvis Salgado e da Prefeitura Municipal de Congonhas.

Programação completa

10/10

Abertura da Exposição Sensorial de Obras Táteis “Tocar e Sentir”, da Artista-Educadora Eni D´Carvalho (Ficará em cartaz do dia 10/10 a 30/11)

Horário: 19h

Local: Museu Congonhas (Alameda Cidade Matozinhos de Portugal, 77 - Basílica, Congonhas)

Gratuito

Apresentação Circense do grupo FIOTIM – O Museu em Movimento

Horário: 20h

Local: Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas)

Gratuito

11/10

Oficina circense - grupo FIOTIM – O Museu em Movimento

Horário: 16h às 18h

Local: Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas)

Gratuito

Apresentação circense - grupo FIOTIM – O Museu em Movimento

Horário: 19h

Local: Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas)

Gratuito

Stand Up “Ceguinho é a mãe”, com Geraldo Magela

Horário: 20h

Local: Teatro Dom Silvério (R. Alípio Barbosa - Congonhas)

Gratuito

12/10

Sala Sensorial de acolhimento para crianças atípicas

Horário: 10h às 18h

FIOTIM – O Museu em Movimento

Horário: 10h às 18h

Contação de Histórias com o pintor de emoções, poeta do coração e escritor da mente, Samuel Vitor (criança autista de 9 anos, poeta e escritor com 3 livros infantis publicados)

Horário: 10h30

Oficina “Brincar de Sentir – descobertas divertidas através dos sentidos”, com a terapeuta Aline Coelho, para crianças de 4 a 8 anos

Horário: 11h às 12h



Oficina “Explorando os sentidos com os alimentos”, com a nutricionista Virginia Machado, para crianças de todas as idades”

Horário: 11h às 13h

Oficina de Musicoterapia "Brincando e Encantando com a Vibração dos Sons", com Josiana Dutra, para jovens e crianças

Horário: 11h às 16h



Dueto musical pai e filho com Rafael e Gabriel Cheib

Horário: 12h

Espetáculo Cênico “Tesourinha”, de Dudu Melo e Junior Dias

Horário: 13h

Oficina FIOTIM – O Museu em Movimento

Horário: 13h30 às 15h30

Banda New Orion

Horário: 14h

Oficina “Brincar de Sentir – descobertas divertidas através dos sentidos”, com Aline Coelho, para crianças de 8 a 12 anos

Horário: 14h às 15h



Oficina “Explorando os sentidos com os alimentos”, com a nutricionista Virginia Machado, para crianças de topas as idades

Horário: 14h às 16h

Espetáculo teatral infantil “Dom Quixote”

Horário: 15h30

Apresentação musical com Dudu do Cavaco e banda

Horário: 16h30

Todas essas apresentações do dia 12/10 serão realizadas no Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas) e terão entrada gratuita.