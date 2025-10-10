Festival Palácio Para Todos levará arte acessível para cidade mineira
Os espetáculos ocorrerão em Congonhas, terão estruturas acessíveis e pessoas com deficiência como protagonistas das apresentações
compartilheSIGA
Música, teatro, circo e muita história para escutar. A cidade de Congonhas (MG), na Região Central, a 89 quilômetros de Belo Horizonte (MG), receberá neste final de semana, 10 a 12/10, o “Festival Palácio para Todos Itinerante”, organizado pela empresa Cultura Criativa.
O evento conta com diversas apresentações artísticas e colocará deficientes como protagonistas dos espetáculos. As apresentações terá exposições sensoriais, em uma curadoria produzida por pessoas com deficiência.
Essa é a segunda edição do festival. A primeira ocorreu em 2024, no Palácio das Artes, na capital mineira. Na ocasião, a mostra durou 4 dias e promoveu mudanças estruturais no museu, como a implementação de rampas de acesso para Sala João Ceschiatti e pisos táteis móveis para três das principais galerias do palácio.
Leia Mais
O diretor da empresa Cultura Criativa, Fred Torres, destaca a necessidade de criar espaços que contemplem diversas óticas de inclusão: “é importante ter nos festivais de cultura a figura do intérprete de libras, uma de audiodescrição, uma sala de acolhimento para crianças autistas e, com isso, trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência enquanto público”.
A curadoria do evento foi pensada por consultores com deficiência e moldada para conscientizar a população sobre a importância da acessibilidade desses espaços: “é preciso também ir além das ações de acessibilidade temporais, que finalizam junto com o evento, e construir melhorias na acessibilidade estrutural dos equipamentos culturais”, destaca o fundador da empresa.
- Novo livro da Esri explora como os mapas táteis fornecem contexto essencial para as pessoas com deficiência visual
“O projeto entra, modifica e deixa para a população melhorias permanentes de acessibilidade. A nossa proposta é trazer um pouco de tudo isso e deixar algum legado permanente em inclusão”, explica Fred Torres.
As apresentações são patrocinadas pela Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio da Fundação Clóvis Salgado e da Prefeitura Municipal de Congonhas.
Programação completa
10/10
Abertura da Exposição Sensorial de Obras Táteis “Tocar e Sentir”, da Artista-Educadora Eni D´Carvalho (Ficará em cartaz do dia 10/10 a 30/11)
Horário: 19h
Local: Museu Congonhas (Alameda Cidade Matozinhos de Portugal, 77 - Basílica, Congonhas)
Gratuito
Apresentação Circense do grupo FIOTIM – O Museu em Movimento
Horário: 20h
Local: Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas)
Gratuito
11/10
Oficina circense - grupo FIOTIM – O Museu em Movimento
Horário: 16h às 18h
Local: Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas)
Gratuito
Apresentação circense - grupo FIOTIM – O Museu em Movimento
Horário: 19h
Local: Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas)
Gratuito
Stand Up “Ceguinho é a mãe”, com Geraldo Magela
Horário: 20h
Local: Teatro Dom Silvério (R. Alípio Barbosa - Congonhas)
Gratuito
12/10
Sala Sensorial de acolhimento para crianças atípicas
Horário: 10h às 18h
FIOTIM – O Museu em Movimento
Horário: 10h às 18h
Contação de Histórias com o pintor de emoções, poeta do coração e escritor da mente, Samuel Vitor (criança autista de 9 anos, poeta e escritor com 3 livros infantis publicados)
Horário: 10h30
Oficina “Brincar de Sentir – descobertas divertidas através dos sentidos”, com a terapeuta Aline Coelho, para crianças de 4 a 8 anos
Horário: 11h às 12h
Oficina “Explorando os sentidos com os alimentos”, com a nutricionista Virginia Machado, para crianças de todas as idades”
Horário: 11h às 13h
Oficina de Musicoterapia "Brincando e Encantando com a Vibração dos Sons", com Josiana Dutra, para jovens e crianças
Horário: 11h às 16h
Dueto musical pai e filho com Rafael e Gabriel Cheib
Horário: 12h
Espetáculo Cênico “Tesourinha”, de Dudu Melo e Junior Dias
Horário: 13h
Oficina FIOTIM – O Museu em Movimento
Horário: 13h30 às 15h30
Banda New Orion
Horário: 14h
Oficina “Brincar de Sentir – descobertas divertidas através dos sentidos”, com Aline Coelho, para crianças de 8 a 12 anos
Horário: 14h às 15h
Oficina “Explorando os sentidos com os alimentos”, com a nutricionista Virginia Machado, para crianças de topas as idades
Horário: 14h às 16h
Espetáculo teatral infantil “Dom Quixote”
Horário: 15h30
Apresentação musical com Dudu do Cavaco e banda
Horário: 16h30
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Todas essas apresentações do dia 12/10 serão realizadas no Centro Cultural da Romaria (R. Alípio Barbosa, 249 - Congonhas) e terão entrada gratuita.