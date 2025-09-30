Novo livro da Esri explora como os mapas táteis fornecem contexto essencial para as pessoas com deficiência visual

A Esri, líder global em inteligência de localização, publicou o Mapeamento tátil: cartografia para pessoas com deficiência visual, uma coleção de capítulos escritos por especialistas, estudos de caso e histórias de usuários que demostram a cartografia para maior acessibilidade por parte de deficientes visuais.

Os mapas táteis oferecem maior independência e inclusão para pessoas cegas, embora ainda muitas das pesquisas feitas nessa área esteja inacessível a um público mais amplo. O Mapeamento tátil: cartografia para pessoas com deficiência visual preenche essa lacuna ao explorar o sujeito de uma perspectiva multidisciplinar, ilustrando a teoria cartográfica com estudos de caso da vida real e histórias de usuários.

Com uma colaboração de profissionais qualificados, especialistas no assunto e deficientes visuais, o Mapeamento Tátil é uma introduçãoàárea para cartógrafos e outros profissionais das ciências geográficas. Os leitores ganharão novos insights a partir de três perspectivas: experiência do usuário, pesquisa científica e implementação prática. Os tópicos incluem:

O papel dos mapas em moldar a percepção do mundo

Melhores práticas em design de mapas táteis, incluindo uma compreensão da percepção tátil

A necessidade de ter os processos de design de mapa centrados no usuário

Diferentes mídias de saída para mapas tangíveis e modelos geográficos

O novo livro foi escrito pelo Dr. Vincent van Altena, pesquisador sênior do Kadaster (Países Baixos), e o Dr. Jakub Wabi?ski, professor assistente na Universidade Militar de Tecnologia de Varsóvia, Polônia. O Mapeamento Tátil explica e demonstra como os cartógrafos podem ser e estão sendo intencionais e inclusivos em seus designs.

O Mapeamento tátil: cartografia para pessoas com deficiência visualestá disponível em formato impresso (ISBN: 9781589488359, 120 páginas, US$ 54,99) e como e-book (ISBN: 9781589488366, US$ 54,99). Ambas as edições podem ser obtidas na maioria dos varejistas online mundialmente. As lojas interessadas podem contatar o distribuidor do livro da Esri Press, Ingram Publisher Services.

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

