INCLUSÃO

Parque Municipal terá trilha acessível para PCDs neste sábado (30/8)

O percurso terá cerca de 230 metros e contará com uma dinâmica. O evento é gratuito e ocorrerá na manhã de sábado

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
28/08/2025 19:59

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no coração de Belo Horizonte, vai realizar uma trilha acessível para crianças e jovens com deficiência neste sábado (30/8) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no coração de Belo Horizonte, vai realizar uma trilha acessível para crianças e jovens com deficiência neste sábado (30/8). O evento é gratuito e acontece em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorreu de 21 a 28 de agosto. A trilha será das 9h às 10h30.

O percurso, com cerca de 230 metros, terá início na administração do parque e seguirá até o começo de uma área de mata, onde o grupo participará de uma dinâmica, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). As inscrições devem ser feitas até às 16h desta sexta-feira (29) pelo e-mail educaparques@pbh.gov.br

A trilha será promovida pela equipe de Educação Ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), em parceria com a Brinquedoteca Itinerante Colônia do Brincar, representante da Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri).  

“Essa campanha nacional convida toda a sociedade a refletir sobre a importância de ouvir, acolher e valorizar as diferentes formas de ser e de se expressar”, afirma Roberta Martins, assessora de Educação Ambiental da FPMZB. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para garantir o conforto e a segurança, a PBH informa que é obrigatório o uso de sapatos fechados e recomenda a utilização de roupas confortáveis, protetor solar, repelente, chapéu ou boné, além de levar uma garrafinha de água.

A Prefeitura ainda não informou se há limite de vagas ou restrição de faixa etária.

