ONG denuncia descaso do governo Zema para realizar conferência LGBT+

O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG) reuniu mais de 180 assinaturas contra a postura do governador Romeu Zema (Novo) em relação à 4ª Conferência Estadual LGBTQIA+. O movimento denuncia a falta de estrutura, negligência e descaso para a realização do evento.

"A conferência é um conflito da luta do movimento social, no sentido de que, o movimento social, a partir dos seus mecanismos, faz o controle social das políticas públicas. Uma das formas de passar por esse controle, de fazer projeções, de fazer propostas, de sugerir, de criar, se chama conferência. É um instrumento democrático", disse o presidente do Cellos-MG, Maicon Chaves, em entrevista ao Estado de Minas.

Segundo ele, foi observada uma série de manobras do governo estadual para precarizar a realização do evento e fragilizar a participação social. "Nós temos dificuldade no Brasil inteiro. E, em Minas Gerais, porque a conferência precisa ser convocada pelo Executivo ou por uma autarquia, além de precisar de recurso e investimento político", contou.

Maicon relatou que, os movimentos sociais solicitaram apoio do governo. "Havia um projeto de que participaríamos em termos de orçamento, junto com outras duas conferências. Foi feito um processo licitatório, no qual o recurso seria destinado para três conferências", afirmou.

Chaves alegou que o plano de trabalho era no valor de R$ 900 mil, sendo R$ 300 mil para cada conferência. "A primeira e a segunda foram realizadas, quando chegou na nossa, a resposta do governo foi que não havia recurso. O próprio governo estadual fez um orçamento para a conferência que passava de 1 milhão de reais. E o próprio estadual foi buscar esse esse recurso com deputados. Ocorre que não é interesse discutir a nossa pauta", disse o presidente da entidade.

Conforme a denúncia, a gestão de Minas pediu apoio da deputada Bella Gonçalves (Psol), que destinou o recurso de R$ 300 mil para a realização do encontro. No entanto, segundo Maicon, o valor foi negado pelo governador para essa finalidade. "Nós merecemos muito mais do que migalha. A população LGBT+ faz história no Brasil, Minas Gerais, e em Belo Horizonte também. Nós merecemos um respeito cidadão desse governo", protestou.

Nas redes sociais do Cellos-MG, a deputada manifestou sua opinião. "A conferência acontecerá pela força do movimento social, apesar do descaso do Estado que se negou a aplicar recursos dignos e também os que destinamos via emenda parlamentar", escreveu Bella Gonçalves.

Em 14 de agosto, o movimento publicou um vídeo durante a leitura do regimento do evento. Na ocasião, Maicon Chaves, presidente da instituição, relatou a precarização estrutural para a realização da conferência. "Nós estamos aqui fazendo uma reunião virtual porque, em algum momento, não houve recurso para fazermos tudo isso com mais dias, presencialmente, como sempre foi. Nós temos que olhar nos olhos dos outros, entender fragilidades, conversar, propor, acionar, e isso não está sendo possível até o momento, porque vetaram a população LGBT do Orçamento do Estado de Minas Gerais", afirmou Chaves.

A reportagem procurou o governo de Minas para um posicionamento frente à acusação, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. A matéria será atualizada tão logo houver resposta.