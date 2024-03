Alunos da primeira turma do Hotmart Decola, em 2023, em sua formatura

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Hotmart Decola. O programa oferece formação teórica, técnica e prática para moradores de regiões periféricas de Belo Horizonte que tenham entre 18 e 28 anos. Desenvolvido pela Hotmart e pelo Observatório de Favelas, em parceria com o Centro Cultural Lá da Favelinha, o projeto prepara jovens para trabalhar na Economia dos Criadores de Conteúdo (Creator Economy).

O programa oferece 90 horas de formação durante quatro meses e inclui conteúdos técnicos e mentorias dadas por profissionais do mercado. Entre os mentores estão os creators Rafael Albertoni e Ramon Campos; os consultores de negócios digitais Gabi Salles, Anna Cabulosa e Matheus Carmo; e o especialista em podcasts Marcio Brant.

O foco do Decola é promover o desenvolvimento de habilidades desde produção de textos comerciais (copywriting), estratégias de lançamento, produção e edição de vídeo, gerência de tráfego pago – como cursos online, aulas ao vivo e ebooks.

Um terço dos selecionados na primeira edição do programa, em 2023, hoje atuam no mercado da Creator Economy. De acordo com a Hotmart, esses jovens tiveram um incremento de 74% na renda familiar.

Neste ano, 30 vagas estão disponíveis e as inscrições podem ser feitas até 13 de março. Na etapa de formação, os selecionados terão direito a uma bolsa permanente de R$ 500 mensais.



Além do aumento de vagas, neste ano, o Decola vai ter etapa prática de três meses de atuação em projetos de criadores ou agências parceiras, realizada após a formação, para 15 jovens. A iniciativa busca apoiar os novos profissionais na construção de portfólio e networking para sua inclusão no mercado da Creator Economy. Para esta etapa, será fornecida bolsa de um salário mínimo.

Informações para inscrição

Período: Inscrições até 13 de março

Público-alvo: jovens moradores de favelas e periferias, entre 18 e 28 anos, que

queiram trabalhar como profissionais de apoio aos criadores de conteúdo em

sua produção digital.

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Vagas disponíveis: 30 vagas

Inscrições: https://hotm.art/inscricoes-decola-2024

Mais informações no Edital: https://hotm.art/edital-decola-2024

Cronograma

Resultado da convocatória para entrevistas: 19 de março

Entrevistas: de 20, 21 e 22 de março, das 10h às 17h

Resultado das entrevistas: 22 de março

Início das aulas: 26 de março, terça-feira, das 14h às 19h, no escritório da

Hotmart em BH



