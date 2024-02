O governo federal estabeleceu, este mês, o Grupo de Trabalho Interinstitucional Rotas Negras, que tem como objetivo impulsionar a igualdade racial, valorizar a história, a memória e a cultura afro-brasileira.

O programa, liderado pela ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, tem como uma de suas propostas principais a criação de roteiros turísticos envolvendo estados e municípios aderentes ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e ao Mapa do Turismo.

Em nota oficial, a secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Iêda Leal, reforçou a importância econômica do programa:

“O turismo é uma estratégia poderosa para promover a igualdade racial. Reconhecemos que o Estado brasileiro por meio do Mapa do Turismo e do Sinapir tem o objetivo de conceder poder econômico à comunidade negra, gerando oportunidades de renda e emprego por meio do turismo e fomentar essa área entre as populações negras”, diz.

Farão parte do Grupo de Trabalho representantes do Ministério da Cultura (MinC), do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Instituto Brasileiro de Turismo (EmbraTur), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Fundação Cultural Palmares.