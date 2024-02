Blue Ivy, filha mais velha de Jay-Z e Beyoncé, acompanhou o pai no palco

Durante a cerimônia de premiação do Grammy 2024, que aconteceu no último domingo (4/2), o rapper americano Jay-Z subiu ao palco para receber troféu de impacto global e, ao discursar, apontou desigualdades.

Em sua fala, o rapper mencionou que Beyoncé, sua esposa, nunca foi vencedora na categoria “Álbum do Ano”, mesmo sendo a maior ganhadora da história da premiação, somando 32 estatuetas. Jay-Z diz entender que as escolhas são baseadas em opiniões, mas pede seriedade nas avaliações:

“Só queremos que vocês acertem, ou ao menos que cheguem perto de acertar. E, obviamente, é subjetivo, porque é música e é baseado em opiniões, mas algumas coisas… (...) Eu não quero envergonhar essa jovem moça, mas ela tem mais Grammy's que todo mundo e nunca ganhou o ‘Álbum do Ano’. Pensem nisso. Não faz sentido”, disse o músico ao lado de sua filha, Blue Ivy.

Desde o começo do Grammy, em 1957, apenas 11 artistas negros ganharam a categoria “Álbum do Ano”, que é considerada a mais importante da premiação. Sendo eles: Stevie Wonder, Michael Jackson, Lionel Richie, Quincy Jones, Natalie Cole, Whitney Houston, Ms. Lauryn Hill, Outkast, Ray Charles, Herbie Hancock e Jon Batiste.

