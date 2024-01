Com a crescente conscientização da importância da diversidade e da inclusão, as marcas de cosméticos vêm se atentando para a acessibilidade de seus produtos. Na prática, influencers também mostram que o mundo da maquiagem é para todos.

A criadora de conteúdo digital Geisa Farini é cega e dedica a página dela no Instagram a mostrar o seu dia a dia, desde o trabalho como engenheira de software, até viagens, shows e aulas de pilates. Um de seus vídeos mais vistos foi postado na última semana, e mostra Geisa se maquiando com recebidos, com 276 mil visualizações.

Não é a primeira vez que Geisa posta um vídeo sobre maquiagem. Sempre mostrando que uma pessoa cega pode ser independente, em dezembro, ela compartilhou um vídeo ensinando a fazer uma maquiagem para o dia-a-dia e dando dicas durante o passo a passo. Na mesma época, Geisa compartilhou os produtos sem os quais não vive sem.

Também visando expandir o mundo da maquiagem para além dos métodos tradicionais, a criadora de conteúdo Thais Braz criou o quadro “SUS da maquiagem”, no qual seus seguidores enviam pedidos de ajuda por meio das caixas de perguntas do Instagram. Entre os tutoriais de maquiagem, está o passo a passo para pessoas com alto grau de miopia, autistas, surdas, com lúpus, entre outros.

Em seu tutorial para pessoas com alto grau de miopia, Thais mostra como é possível se maquiar sem tirar os óculos, e usa língua de sinais para ensinar a fazer delineado com glitter a uma seguidora. Além disso, ela também salva os seguidores que possuem poucos pincéis e produtos limitados.

Inclusão ganhando espaço

Esta semana, o grupo O Boticário lançou uma linha de pincéis de maquiagem projetados para pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão a ser comercializada pela marca Quem Disse, Berenice?.

“Os pincéis foram projetados com identificações em alto-relevo na base, conforme a sua funcionalidade. Por meio dessas marcações táteis, pessoas com deficiência terão mais autonomia para manuseio e utilização dos pincéis. Os acessórios também possuem cabos estáveis com base quadrada, o que evita o rolamento em superfície plana sem prejudicar a pega, com formato cilíndrico próximo às cerdas”, divulgou o grupo.

Em 2023. a Lancôme, empresa de cosméticos do grupo L’Oréal, lançou o HAPTA, um aplicador de batom que dá aos usuários a capacidade de aplicar a maquiagem sem ajuda. A versão apresentada na durante a Consumer Electronics Show (CES) 2023, uma das maiores feiras de tecnologia e inovação do mundo, ainda é um protótipo e poderá ganhar novas funções como aplicar base, máscara de cílios, sombras e blushes. O aplicativo tem previsão de estar disponível para o público ainda este ano.

Também pensando na acessibilidade, a cantora Selena Gomez criou a marca de beleza Rare Beauty em 2020, com o objetivo de auxiliar as pessoas com deficiência (PcD) a alcançarem independência e autoconfiança. A marca apresenta embalagens que não precisam usar tanta pressão ou a força dos dedos ao abri-las, desenvolvidas para pessoas com mobilidade reduzida. A artista revelou em 2015 sofrer de uma doença autoimune, o lúpus que, em momentos de crise, enfraquece as articulações e restringe a mobilidade.