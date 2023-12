Para celebrar o Dia Internacional da Pessoa Migrante, a Festa Migrante 2023 acontecerá neste sábado (16/12), a partir das 10h, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), localizada na rua Pedro de Carvalho Mendes, 70, no Bairro Colégio Batista.

Organizado pelo Cio da Terra - Coletivo de Mulheres Migrantes, em parceria com o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), o evento terá em sua programação: feira de artesanato, oficinas, aulas, discotecagem e show de música ao vivo.

A peruana Marinela Herrera, do Cio da Terra, é uma das "muitas mãos" envolvidas na organização da Festa.

"É importante para mim, como migrante, ocupar a cidade, os espaços públicos, com a cultura migrante. A visibilidade e a riqueza multicultural precisam fazer parte do cotidiano. No intuito de divulgar e valorizar a riqueza das nossas culturas e tradições, convidamos o público geral a nos abraçar e mergulhar com a certeza de que poderá viver uma experiência multicultural única”, diz Marinela.



A feira reunirá artes, roupas, acessórios e artesanatos de Cuba, Haiti, Itália, Peru, Venezuela e Ucrânia. Os visitantes também poderão provar diferentes tipos de culinária sem sair de BH. Serão servidas bebidas tradicionais da África, Chile, Colômbia, Haiti, Peru e Venezuela, como o ceviche peruano, arepas venezuelanas e colombianas, empanadas chilenas, entre outras iguarias.



Yulia Mysko, artista plástica ucraniana que reside em Belo Horizonte desde 2021, ministrará uma oficina destinada à crianças, que serão convidadas a desenhar um mapa-múndi e escrever os nomes dos países das mulheres que integram o coletivo Cio da Terra. No fim da oficina, o painel será exposto e colocado num lugar visível, fazendo assim parte da decoração da festa migrante.





A artista e terapeuta integrativa colobiana Zaida Amapola Mojica realizará duas oficinas. Na primeira, será ensinada a "arte de movimentar o corpo por meio da respiração e o fluxo da energia vital", chamada Qi Gong Li. O foco da segunda aula serão as danças afro-colombiana, onde o visitante poderá aprender a dançar ritmos tradicionais de ascendência africana como cumbia, bullerengue, currulao, mapalé, tambora e baile negro.





O evento será gratuito, mas será necessário retirar o ingresso pela plataforma Sympla.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata