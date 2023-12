O Spot Culture realizou diversas feiras ao longo do ano, e, pela primeira vez, terá edição plus size

A feira de brechós sediada no Spot Culture, localizado na Rua São Paulo, 978, no Centro de Belo Horizonte, terá pela primeira vez uma edição exclusivamente plus size, que acontecerá neste sábado (16/12), das 10h às 17h. A entrada do evento será gratuita.

Segundo levantamento publicado pela Global Fashion Agenda, a indústria têxtil é a segunda mais poluidora do mundo, ficando atrás somente da indústria petrolífera. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), atualmente, a média de consumo de roupas por pessoa é 60% maior que a de 15 anos atrás.

Com o crescente interesse — especialmente do público jovem — em formas conscientes de consumo, a busca por marcas slow fashion e brechós aumentou. No entanto, essas alternativas nem sempre abarcam o público plus size, que por vezes sentem dificuldade em encontrar peças que sirvam.

“Sabemos que as numerações dentro dessa categoria é bem vasta, não podemos garantir que vamos conseguir atender todas as numerações já que o garimpo, como muitos sabem, é algo totalmente imprevisível e difícil de achar. Porém deixamos esse convite a vocês para conhecer e prestigiar tanto o evento quanto o espaço. Que isso abra as portas para mais expositores que tenham esse público como alvo e atraia mais garimpinhos dessas numerações pra nossa querida feira”, diz o Spot.

Dentre os expositores, estarão: Kubrick Brechó, Sociedade 21, Aranha Brechó, Usado & Lavado, Diversa Brechó, Diversa 215, Bruxa Amarela, Malado Brechó e Brechó Zica Memo.

