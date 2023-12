A segunda edição do "Queer Festival" foi encerrada no último domingo (3/12), em Belo Horizonte, com a cerimônia dos Prêmios Butterfly. Com programação cultural entre o final de novembro e o início de dezembro, diversos nomes importantes da cena LGBTQIAPN+ e da política brasileira foram homenageados e estiveram presentes nesse evento que busca promover a diversidade e o respeito.

No cronograma do festival, uma mostra de filmes, três peças de teatro, uma exposição de fotografia e uma festa preencheram Belo Horizonte com arte LGBTQIAPN+ e diversão. Com a proposta de sair do eixo Rio-São Paulo, o idealizador do evento, Ricky Terezi, conta que prezou muito pela representatividade ao pensar no Queer Festival e nos Prêmios Butterfly.

“Minas Gerais também é potência. O evento acontece em Belo Horizonte porque é mais fácil de acessar que o interior, mas também temos o compromisso em evidenciar as cidades mais distantes da capital”, conta ele.

“O Queer Festival parece um evento de bolha [LGBTQIAPN+], mas não é”, explica Ricky, que confessou ter “medo” de bolhas. “É comum ver a comunidade LGBTQIAPN+ falar que quer inclusão, mas acabar não sendo inclusiva. Por isso, nos Prêmios Butterfly, quisemos homenagear pessoas que também não são LGBT, mas que são influentes e colaboram com as nossas pautas. Dificilmente vai aparecer alguém que não se sinta representado”, complementa ele.

Para Terezi, a proposta do evento também é mesclar personalidades conhecidas e consolidadas em suas áreas com aquelas que estão começando e ainda têm pouca visibilidade. “Queremos criar um networking, conectar quem pode dar oportunidade a quem precisa, valorizando o trabalho de todos”, declara.

Os Prêmios Butterfly

O evento de premiação aconteceu na Boate Gis e, além da cerimônia, contou com um coquetel. Quase sem patrocinadores, contou com o apoio de empresas, entidades e personalidades que afirmam ter compromisso com as pautas LGBTQIAPN+, o que deu origem à categoria de “Padrinhos e Madrinhas do Queer Festival 2023”.

Ricky conta que, na primeira edição, bancou sozinho o evento a partir das próprias economias. Logo em seguida, lançou um livro sobre como foi a experiência de ter organizado, segundo ele, a primeira premiação LGBT+ da América Latina que tem a proposta de também ser um evento de gala.

A estatueta do Prêmio foi feita por um artista plástico de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. “O conceito de trazer um animal é inspirado em prêmios internacionais, como o Urso de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Berlim, ou o Leão de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Veneza. E a Borboleta tem sua simbologia que representa bem a vida de uma pessoa LGBT: nasce lagarta e se transforma, ou seja, a pessoa nasce sem saber o que é e vai se transformando e se colorindo ao longo da vida”, explica o idealizador.

A premiação contou com diversas categorias eleitas por voto popular, além de homenageados pelo próprio evento.

“O Queer Festival também não é só para mineiros, por isso procuramos homenagear pessoas que não são de Minas Gerais, mesmo que elas não pudessem estar presentes na premiação”, afirma Ricky.

Confira a lista de homenageados e premiados:

Homenageados:

Silvetty Montilla

Pod é Pop - apresentado por Enrique Martinez e Everton Franzoi

André Almada

Tiago Liberato/Ikaro Kadoshi

Pedro Rousseff

Célia Xakriabá

Fuad Noman

Silvio de Almeida

Mundo G TV

Centro Universitário UNA-BH

Janaina Gonzaga

In Par Cerimonial

Ítalo Soares

Tadeu Martins Leite

DJ Dani Brazil

Leão Lobo

Symmy Larrat

Allan Natal

Padrinhos e Madrinhas:

Ramon Peres

Priscilla Gomes

Dra. Fernanda Rabelo

Eduardo Oliveira

Simone Santos

Bob Marcelino

Vitor Costa

Ibeji

Voto popular:

Melhor Bar/Boate LGBT (Interior de MG): Bardot (Divinópolis)

Melhor Drag (Interior de MG): Fabíola Vouguel (Montes Claros)

Melhor Empreendedor LGBT (Interior de MG): Ciro Bandeira (Montes Claros)

Melhor Festa LGBT (Interior de MG): Halloween da Duke Haus (Montes Claros)

Melhor Evento LGBT (Interior de MG): 9ª Parada do Orgulho LGBT+ de Nova Serrana

Melhor Ativista LGBT (Interior de MG): Liz Maria (Cláudio)

Melhor na Música LGBT (Interior de MG): Jade Philip (Montes Claros)

Melhor DJ LGBT (Interior de MG): Rapha DJ (Divinópolis)

Melhor Influencer LGBT (Interior de MG): Scaarllety Bluush (Divinópolis)

Melhor Point LGBT de BH: Gis Mais

Melhor Drag de BH: Pérola Negra

Melhor Empreendedor LGBT de BH: Ed Luiz

Melhor Festa LGBT de BH: Absurda

Melhor Evento LGBT de BH: 24ª Parada do Orgulho LGBT+ de BH

Melhor na Saúde LGBT: Dr. Eduardo Fernandes

Melhor Ativista LGBT de BH: Família Positiva

Melhor na Música LGBT de BH: Alana Fox

Melhor Influencer LGBT de BH: Thiago Lourenço

Melhor Espetáculo LGBT de BH: Chronus o Espetáculo Drag