O debate contará com a presença de dois especialistas no assunto

Realizado pelo movimento feminista mineiro ‘Quem Ama Não Mata’ (QANM), o debate será realizado na próxima quinta-feira (23), ás 19h, na Casa do Jornalista, e terá como tema “A ‘casa dos homens’: o aprendizado da violência contra as mulheres.

Os convidados serão: Felippe Lattanzio, psicanalista e ex-diretor do Instituto Albam, com foco em reeducação de homens violentos e Elizabeth Fleury, socióloga, professora doutora, pesquisadora do tema e também integrante do QANM.

Segundo Fleury, como qualquer ser humano ‘os homens são constituídos de certa dose deagressividade e de instinto de auto preservação. Tudo o que é próprio da raça humana’.

O que dota o homem de um senso de superioridade e da violência como arma de preservação de sua posição de autoridade diante das mulheres é o ambiente social, explica a sociologa: “o contexto da vida em sociedade é que conforma estas posturas, valores”.

Já para o psicanalista, que já participou da reeducação imposta por juízes de, aproximadamente, 5 mil homens agressores, o lado positivo da questão é que, assim como aprendem a ser violentos, os homens podem ‘desaprender’ essa violência.

Debate: “A ‘casa dos homens’: o aprendizado da violência contra as mulheres”

Data: 23/11/2023, quinta-feira, 19h

Local: Casa de Jornalistas - Av. Álvares Cabral, 400 – Lourdes/BH - Entrada Franca